Brésil: "Un privilège de l’avoir avec nous", Paqueta prend la défense de Neymar

Lucas Paqueta a profité de son passage en conférence de presse mardi pour faire l’éloge de Neymar, avec qui il est actuellement rassemblé en équipe du Brésil. Le milieu de terrain de l’OL s’estime "plus fort" aux côtés de la star du PSG, très critiquée ces dernières semaines.

Un soutien sans faille. Lucas Paqueta a pris la défense de Neymar lors de son passage devant la presse, mardi, en marge du rassemblement de l’équipe du Brésil. Interrogé au sujet de la star du PSG, très critiquée ces dernières semaines, le milieu de terrain de l’OL (29 sélections, 6 buts) a été clair. "Neymar est avant tout un type bien et un grand professionnel, doté d’un talent incroyable. Il est sans aucun doute le meilleur joueur de la sélection brésilienne", a déclaré le joueur de 24 ans. C’est un privilège de l’avoir parmi nous. Quand j’ai Neymar à mes côtés, je me sens plus fort et mes coéquipiers aussi."

Depuis l’humiliation face au Real Madrid, en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1 à Bernabeu), le n°10 parisien en prend pour son grade. Le dribbleur de 30 ans (116 sélections, 70 buts) a même été copieusement sifflé au Parc des Princes lors de la victoire face à Bordeaux, il y a dix jours en Ligue 1 (3-0). "Comme le PSG a été éliminé, c’est normal de voir des critiques dans la presse et chez les supporters, mais il revient de blessure, observe Paqueta. Il va de mieux en mieux et je suis sûr qu’il jouera très bien en sélection."

Neymar: "Ça m’a manqué d’être ici"

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), la Seleçao recevra le Chili jeudi à Rio (00h30), avant de se rendre mardi en Bolivie (1h30). "Ça m’a manqué d’être ici et de porter ce maillot", a écrit Neymar sur Instagram lors de son arrivée mardi au centre d’entraînement de Teresopolis, près de Rio.