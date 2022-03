Les salaires des joueurs de Ligue 1 avec Neymar en tête devant Messi et Mbappé

Selon des estimations de L’Equipe, Neymar est le joueur le mieux payé de Ligue 1 devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les joueurs du PSG trustent même les 14 premières places de ce classement.

Comme chaque année depuis l’arrivée des investisseurs qataris, les joueurs du PSG campent largement aux premières places des joueurs les mieux payés de Ligue 1. Selon les estimations de L’Equipe, la palme revient toujours à Neymar qui, avec 4,083 millions d’euros bruts par mois, est le joueur le mieux rémunéré du championnat. Il devance Lionel Messi (3,375 millions mensuels), Kylian Mbappé (2,2), Marquinhos et Marco Verratti (1,2 chacun). Les 14 premières places de ce classement sont occupées par des Parisiens.

Bakambu et Milik les mieux payés de l'OM

Wissam Ben Yedder, avec 650.000 euros mensuels, est le premier joueur non parisien et apparaît à la 15e place (son coéquipier Cesc Fabregas est 18e avec 600.000 euros). Cédric Bakambu est, avec Arkadiusz Milik, le joueur le mieux payé de l’effectif de l’OM, qu’il a rejoint cet hiver. Selon les estimations, il perçoit 400.000 euros mensuels (comme Milik) et figure à la 24e place de ce classement. Juste devant Dimitri Payet (350.000 euros mensuels) qui touchent autant que les Lyonnais Jerome Boateng et Tanguy Ndombele. Renato Sanches (Lille, 338.000 euros) complète ce Top 30. D’une manière générale, la tendance n’est pas à une baisse des salaires, malgré la crise du coronavirus.

Chez les autres clubs, Gaëtan Laborde et Serhou Guirassy (180.000 euros) se partagent la première place à Rennes, actuellement 3e. Justin Kluivert est le mieux payé de Nice (310.000 euros), 4e. Kevin Gameiro pointe en tête à Strasbourg (120.000 euros mensuels) alors que Seko Fofana est le mieux payé à Lens (130.000 euros). A Nantes, il s’agit de Moses Simon (150.000 euros).

Dans la deuxième partie de tableau, Jordan Ferri est en tête à Montpellier (120.000 euros) alors que Yunis Abdelhamid et Valon Berisha se la partagent à Reims (80.000). A Brest, Steve Mounié est le mieux payé (70.000 euros), assez loin de Sofiane Boufal à Angers (150.000 euros). A Troyes, Renaud Ripart et Lebo Mothiba figurent en haut le pyramide (70.000), comme Terem Moffi à Lorient (75.000 euros), Mohamed Bayo et Cédric Houtoundji à Clermont (50.000 euros) et Wahbi Khazri largement en tête à Saint-Etienne (290.000 euros). Nicolas De Préville l’est aussi à Metz (90.000 euros) mais assez loin de Josuha Guilavogui, le mieux payé de Bordeaux (240.000 euros), actuellement lanterne rouge.