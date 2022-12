Brésil: "Une nuit de plus avec lui", la fille de Pelé donne des nouvelles

Depuis plusieurs jours, les nouvelles de Pelé, hospitalisé depuis près d'un mois à São Paulo, arrivent notamment par l'intermédiaire de sa fille Kely Nascimento sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle a posté une nouvelle photo indiquant qu'une bonne partie de la famille de l'ancien joueur brésilien passait une nuit supplémentaire à l'hôpital avec Pelé.

"Une autre nuit avec lui." Ce sont les mots de Kely Nascimento, l'une des filles de Pelé, postés cette nuit sur Instagram. L'ancien joueur brésilien, âgé de 82 ans, a passé le 25 décembre à l'hôpital Einstein de São Paulo, entouré de ses proches dont cinq de ses enfants. Le Brésilien est touché par un cancer du colon depuis 2021 et son état s'est récemment dégradé.

La famille de Pelé le 25 décembre © Instagram @iamkelynascimento

Dans leur dernier bulletin, ses médecins ont fait état mercredi d'une "progression" de son cancer ainsi que d'une "insuffisance rénale et cardiaque". Depuis plusieurs jours, l'hôpital ne communique plus précisément sur l'état de santé de l'ancien joueur.

Admis à l'hôpital le 29 novembre

Toujours sur Instagram, Kely Nascimento a tenu à remercier le personnel médical de l'hôpital et les fans du monde entier qui envoient des messages de soutien à Pelé depuis plusieurs semaines. "Beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rires et beaucoup de passion, aujourd'hui et toujours, pour vous tous", a-t-elle souhaité.

Le triple champion du monde brésilien avait été admis à l'hôpital le 29 novembre pour une infection respiratoire consécutive à une contamination par le Covid, et pour une réévaluation de son traitement anticancéreux, sa chimiothérapie ayant été inefficace. Depuis, le "Roi" a reçu d'innombrables messages d'affetcion de la part du monde du football, alors que le Brésil espère le voir sortir de l'hôpital prochainement, comme c'est régulièrement arrivé ces dernières années.