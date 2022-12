Neymar présente un trophée "Joueur de l'histoire" destiné à Pelé

Alors que l'état de santé de Pelé est toujours préoccupant, Neymar a récupéré ce samedi un prix crée par la marque de bières américaines Budweiser reconnaissant la légende brésilienne comme "meilleur joueur de l'histoire". Le joueur du PSG en a profité pour lui rendre hommage.

Le Roi Pelé qui suit un traitement contre le cancer, a reçu vendredi le trophée de "Joueur de l'histoire" de la part de la marque de bière américaine Budweiser. Une distinction qui a été récupéré par Neymar, l'occasion pour la star du PSG de lui faire un vibrant hommage sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Je voulais partager avec vous le fait que j'ai été invité par Budweiser à honorer Pelé avec le trophée du 'Joueur de l'histoire'. Pour moi, c'est un immense honneur de faire partie de ce moment", a déclaré Neymar dans une vidéo postée sur Instagram. L'attaquant français du PSG et du Brésil était présent pour recevoir le trophée de la marque de bière américaine, qui était l'un des sponsors officiels de la récente Coupe du monde au Qatar.

"Comme vous le savez, Pelé fait partie de mon histoire. Roi, notre affection et notre respect pour vous seront éternels", a déclaré Neymar, tenant le trophée plaqué or marqué du nom de la star octogénaire. Pour Neymar, "l'hommage est beau et très important non seulement parce que Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, mais aussi parce qu'il y a eu plusieurs 'joueurs du match' à différentes époques du football, mais 'joueur de l'histoire', un seul."

"Il était le meilleur de l'histoire"

Outre la vidéo, Neymar a écrit dans une publication Instagram que Pelé est "celui" qui a "fait du football son royaume", qui "au lieu de créer des guerres, en a arrêté une", qui a "utilisé son pouvoir pour enchanter le monde", qui a "défié la souveraineté", qui "a été vénéré" et qui a "fait sa propre dynastie". "Celui" qui a "inspiré les jeunes", qui a "construit un empire", qui a "réussi à ériger les coupes d'or" et qui "n'était pas seulement le meilleur du jeu". Il était le meilleur de l'histoire", a-t-il ajouté.

Pelé est hospitalisé depuis trois semaines à Sao Paulo. Son cancer s'est aggravé et il reçoit des soins liés à des "dysfonctionnements rénaux et cardiaques", ont indiqué ses médecins mercredi. Soigné pour un cancer du côlon, Pelé "présente une progression de la maladie oncologique et nécessite des soins supplémentaires liés à des dysfonctionnements rénaux et cardiaques", a indiqué l'hôpital Albert Einstein, où il est admis depuis le 29 novembre.



Ce samedi, sa fille Kely Nascimiento a publié sur les réseaux sociaux une photo où on la voit allongée aux côtés de son père sur son lit d'hopital avec cette légende: "On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble." La santé de Pelé devient plus préoccupante de jour en jour.