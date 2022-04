Allemagne: Joachim Streich, le "Gerd Müller de l'Est", est mort

L'ancien international est-allemand Joachim Streich, meilleur buteur de l'histoire de la RDA, est mort à l'âge de 71 ans "d'une longue maladie", a annoncé samedi son ancien club de Magdebourg.

Surnommé le "Gerd Müller de l'Est", en hommage au prolifique joueur d'Allemagne de l'Ouest qui terrorisait les défenses à la même époque que lui, Joachim Streich s'est éteint à 71 ans. L'attaquant a marqué 55 buts en 102 matches pour la sélection de la RDA et un total de 223 buts pour Magdebourg en 321 rencontres entre 1975 et 1985.

"Joachim Streich vivra dans le coeur de tous les membres du club et de tous les supporters, et le souvenir de notre meilleur buteur sera conservé à jamais avec honneur", a souligné le club allemand dans un communiqué.

Double joueur de l'année en RDA et médaillé de bronze olympique

Au cours de sa carrière de joueur, il aura remporté trois fois la Coupe nationale de RDA, deux fois le titre de footballeur de l'année et quatre fois la couronne de meilleur buteur. Avec la RDA, Streich avait également remporté le bronze olympique en 1972.



Il avait ensuite poursuivi une carrière d'entraîneur, prenant notamment les rênes de Magdebourg et de l'Eintracht Brunswick, après la réunification, en deuxième division allemande.