Allemagne: les stats incroyables de la carrière de Gerd Müller

Gerd Müller est décédé ce dimanche, à l'âge de 75 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer. Légende du football allemand, "Der Bomber" a marqué de nombreux buts tout au long de sa carrière, mais aussi détenu plusieurs records. Retour sur les chiffres fous du Ballon d'or 1970.

Une légende du football vient de s'éteindre. Le Bayern Munich a annoncé ce dimanche le décès, à 75 ans, de l'ancien attaquant Gerd Müller, qui a empilé les buts tout au long de sa carrière, commencée avec le club munichois en 1964, jusqu'à sa retraite en 1981, après une expérience de deux ans avec Fort Laudersale, aux Etats-Unis.

Ces dernières semaines, Robert Lewandowski, sous le maillot du Bayern Munich, avait battu un mythique record de Gerd Müller. "Der Bomber" avait marqué à 40 reprises lors de la saison 1971-1972 dans le championnat allemand. Le Polonais l'avait dépassé avec 41 réalisations.

Mais en 427 rencontres de Bundesliga, Gerd Müller reste encore à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du championnat, avec 365 buts, répartis en 14 saisons. Il a réussi aussi à marquer plus de 30 buts en club sur 12 saisons consécutives. A 7 reprises, il a aussi été le meilleur buteur de la Bundesliga. Au total lors de sa carrière en club, il affiche un total de 608 buts en 685 matchs.

85 buts marqués sur la même année 1972

"Il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du FC Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du club et de tout le football allemand", a commenté ce dimanche Oliver Kahn, PDG du Bayern Munich.

En sélection, depuis ses débuts en 1966, il est le seul joueur à avoir plus de buts que de nombre de matchs disputés. Avec l'Allemagne de l'Ouest, il a totalisé 68 buts en 62 sélections. Il est encore le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, avec 14 buts.

Pendant de nombreuses années, il avait aussi le record du nombre de buts marqués sur une année civile avec 85 pions plantés en 1972 (en 60 matchs). Seul Lionel Messi a fait mieux depuis avec 91 buts marqués, en 2012. En Ligue des champions (ancienne Coupe des clubs champions), il détient toujours le meilleur ratio de nombre de buts par match (0,97), parmi les vingt meilleurs buteurs de l'histoire. Il avait réussi à être le meilleur buteur de 18 compétitions différentes au cours de sa carrière.

Meilleur réalisateur de la Coupe du monde en 1970 avec 10 buts, il avait aussi décroché son seul Ballon d'or cette même année. Quatre ans plus tard, il soulevait la Coupe du monde avec la RFA, deux ans après l'Euro remporté en 1972. Son palmarès en club est aussi garni de quatre Bundesliga et trois Ligue des Champions, entre 1974 et 1976. Au moment de raccrocher les crampons en 1979, Gerd Müller totalisait 722 buts, en 779 matchs.