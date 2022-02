Allemagne: Müller visé par une association de protection animale après la blessure de son cheval

Selon The Sun, l'organisation Peta, qui oeuvre pour le bien-être des animaux dans le monde, a critiqué Thomas Müller après la blessure d'un cheval de son haras lors d'un test préparatoire à la saison de reproduction.

Après Kurt Zouma et la vidéo de son chat maltraité, c'est au tour de Thomas Müller d'être dans le viseur d'une association de protection animale. Selon The Sun, l'attaquant du Bayern Munich ferait l'objet de vives critiques de la part de Peta, la plus grande organisation de défense des droits des animaux dans le monde. En cause? La récente blessure de l'un de ses chevaux, appelé "D'Avie".

L'étalon, surnommé "Dave", s'est blessé alors qu'il effectuait un test préparatoire à la saison des saillies, qui débutera fin mars. L'accident s'est produit au sein du haras de Gestüt Gut Wettlkam, que Müller possède avec sa femme Lisa, une championne de dressage. Un établissement spécialisé dans le sport équestre et l'élevage de chevaux, situé dans la région d'Otterfing, en Haute-Bavière, à une trentaine de kilomètres au sud de Münich.

"Des actes sexuels contre-nature à des fins lucratives"

L'association Peta, qui revendique "9 millions de membres et sympathisants" sur la planète" dénonce "des actes sexuels contre-nature à des fins lucratives" imposés au cheval, dont la dose de sperme serait revendu 200 euros par le couple Müller.



L'international allemand de 32 ans (110 sélections, 42 buts) a lui même donné des nouvelles de son étalon. "Notre D'Avie préféré ne sera pas disponible dans les prochains mois, a expliqué le champion du monde 2014. Il a glissé lors d'une tentative de test pour se préparer à la saison de reproduction. Il est tombé lourdement sur le côté. Il a subi une blessure au sabot et devra observer un repos complet durant les mois à venir".