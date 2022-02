Affaire Zouma: "Tu as craqué ou quoi?", l'énorme coup de gueule de Lebœuf

Sur son compte Instagram, Frank Lebœuf tacle les deux pieds décollés Kurt Zouma, critiqué de toute part depuis la publication d'une vidéo le montrant en train de frapper son chat. "Je suis dévasté", confie le champion du monde 1998.

Frank Lebœuf est visiblement très, très remonté. Dans une vidéo publiée mercredi sur son compte Instagram, l’ancien défenseur et champion du monde 1998 s’en prend à Kurt Zouma, au cœur d’une énorme polémique depuis la publication d’une vidéo dans laquelle le joueur de West Ham apparaît en train de frapper son chat.

"Qu’est-ce que tu as fait? Tu as perdu la tête? Tu as joué pour Chelsea, tu as eu mon numéro 5, je pensais que tu étais un bon gars, attaque Lebœuf, d’abord en anglais. Pour moi, tu n’es plus un gars bien, je suis tellement déçu. Qu’est-ce que tu as fait? J’ai quatre chats chez moi, je ne fais pas ça. On ne joue pas au football avec des chats. Je ne veux plus te parler." L’ex-joueur de Strasbourg et Chelsea poursuit en français : "Tu as craqué ou quoi? Je suis dévasté. Je ne comprends pas. C’est quoi ça? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire? Tu ne touches pas aux animaux, tu ne mets pas des coups de pied à un animal, c’est comme si tu frappais un enfant, il faut que tu te reprennes et qu’on t’enlève tes chats. Je suis tellement déçu."

La polémique prend de l'ampleur

La polémique autour de Zouma continue de prendre de l’ampleur : ses chats lui ont été retirés, Adidas a rompu son contrat avec lui et West Ham lui a infligé une amende de 300.000 euros, l’équivalent pour lui de deux semaines de salaires. Didier Deschamps, lui, a jugé l'attitude du joueur "inadmissible et intolérable". Mais il n'a pas dit s'il le sélectionnerait ou pas pour le prochain rassemblement de l’équipe de France en mars. "Je ne suis pas procureur. Je suis là pour faire des sélections sur différents critères. Ça a pu m'arriver lorsque des joueurs avaient pu commettre des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste", a-t-il indiqué au micro de France 3 mercredi.

Noël Le Graët, patron de la Fédération française de football, a considéré dans une déclaration transmise à l'AFP que le comportement de l’ancien Stéphanois était "gratuit, bête et méchant", tout en relevant les excuses d'un "garçon connu pour être respectueux". Il n'a pas évoqué de mesure particulière à son encontre.