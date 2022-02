West Ham: interrogé sur l'affaire Zouma, son coéquipier Antonio remet les choses en perspective

Depuis la publication d’une vidéo où on le voit frapper son chat, Kurt Zouma occupe l’espace médiatique en Angleterre mais aussi en France. Interpellé par des journalistes, son coéquipier de West Ham Michail Antonio remet toutefois en question les sanctions demandées contre le Français.

Plaintes d’associations protectrices des animaux, perte de son sponsor Adidas, huées par son propre public: les conséquences sont lourdes pour Kurt Zouma, après ses actes de maltraitance envers son chat. Si son coach à West Ham David Moyes a décidé de le faire jouer contre Watford, certains réclament qu'il siot écarté, en Angleterre comme en France, en Premier League comme chez les Bleus.

Invité à donner son avis sur le sujet à la sortie de l'entraînement ce jeudi, son coéquipier Michail Antonio affirme "ne pas cautionner ce qu’il a fait" et ne "pas être du tout en accord". Tout en s’interrogeant sur les sanctions très fortes demandées contre le Français et leur proportion: "Pensez-vous que ce qu’il a fait est pire que le racisme? Il y a des gens qui ont été condamnés et pris pour racisme et qui ont joué au football après."

Quel avenir pour Zouma?

En condamnant les actions de son coéquipier, Michail Antonio se demande si les conséquences exigées contre Kurt Zouma sont vraiment proportionnées. Pour préciser sa pensée, l’attaquant a repris l’exemple du racisme: "Ils ont reçu une punition de huit matchs ou quelque chose comme ça, mais les gens demandent maintenant que des gens soient licenciés et perdent leur gagne-pain. Je dois juste poser cette question à tout le monde: est-ce que ce qu’il a fait est pire que ce que les personnes condamnées pour racisme ont fait?"

En attendant de connaître son sort avec les Bleus, Zouma a vu le sélectionneur Didier Deschamps condamner fermement son geste, et laisser entendre qu’il pourrait ne pas le convoquer pour les matchs de mars: "Ça a pu m’arriver lorsque des joueurs ont commis des erreurs de ne pas les sélectionner pendant un certain temps, donc je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste."