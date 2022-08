Allemagne: un joueur d'Hambourg craque et donne un coup de pied à un adversaire au sol

L’attaquant Aaron Opoku (Hambourg) s’est rendu coupable d’un vilain coup de pied sur Fabian Holland au cours de la rencontre face à Darmstadt. Ce qui a valu de recevoir un carton rouge logique, dans une rencontre très tendue.

Un véritable coup de sang. Alors que son équipe est menée 2-0 par le SV Darmstadt dans le cadre de la 5e journée de 2.Bundesliga, Aaron Opoku voit rouge. L’attaquant du Hambourg SV, retenu par le short par le capitaine adverse Fabian Holland, dégaine un puissant coup de pied dans les côtes de son vis-à-vis. Une agression qui lui vaut un carton rouge immédiat.

Trois rouges, le match se termine à 10 contre 9

Quelques minutes plus tôt, l’équipe visiteuse avait également été réduite à dix après l’exclusion de Klaus Gjasula pour un second avertissement. Ransford-Yeboah Königsdörffer, qui réduit l’écart en vain (2-1), est à son tour exclu quelques instants plus tard, pour un autre geste regrettable. À la lutte avec un défenseur adverse loin du ballon, il adresse un coup au visage de Franck Ronstadt, laissant son équipe terminer le match à neuf contre dix!

Hambourg laisse ainsi la tête de la deuxième division allemande à Darmstadt et devrait se rattraper samedi prochain à Nuremberg. Un match qui se déroulera logiquement sans Opoku ni Königsdörffer, qui devraient écoper d’une suspension après leur carton rouge mérité.