Gabriel Jesus cartonne pour ses grands débuts avec Arsenal avec un but... au bout de 90 secondes de jeu

Gabriel Jesus, recruté cet été par Arsenal à Manchester City contre un chèque de 50 millions d’euros, faisait ses grands débuts ce vendredi en amical avec les Gunners. Contre Nuremberg (D2 allemande), l'attaquant brésilien s’est offert un doublé et a trouvé la faille seulement 90 secondes après son entrée en jeu.

L’arrivée de Gabriel Jesus avait déjà suscité un sacré engouement chez les supporters d’Arsenal. Et autant dire que la grande première du buteur brésilien sous le maillot des Gunners ne va pas faire redescendre la hype. Ce vendredi, l’ex-joueur de Manchester City, recruté contre un chèque d’environ 50 millions d’euros aux Sky Blues cet été, a effectué des débuts tonitruants en amical.

Entré en jeu à la pause contre Nuremberg (D2 allemande), Gabriel Jesus n’a eu besoin que de 90 secondes pour trouver le chemin des filets. Parti du côté droit, le Brésilien initie un une-deux avec Nketiah et hérite du ballon dans un angle fermé. Il arme une frappe puissante et trompe le portier allemand.

Un doublé en 45 minutes

À la 75e minute, il double la mise sur un centre de Martinelli. Servi au premier poteau, le néo-Gunner coupe parfaitement devant son défenseur et trouve une nouvelle fois la mire. Grâce à un autre but d’Elneny et deux contre-son-camps, Arsenal s’est au final imposé 5-3 contre le club allemand pour son deuxième match amical. La semaine dernière, les hommes de Mikel Arteta avaient largement disposé d’Ipswich pour leur première rencontre de pré-saison (5-1).