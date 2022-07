Amical; le Bayern balaie DC United, Mané et De Ligt déjà buteurs

Le Bayern Munich s'ets facilement imposé face à l'équipe américaine de DC United (6-2), mercredi en match amical. Les recrues Sadio Mané et Matthijs De Ligt ont marqué.

Le Bayern Munich a surclassé 6-2 l'équipe américaine de DC United, avec notamment des buts de ses recrues phares Sadio Mané et Matthijs De Ligt, en match amical mercredi à Washington. Le Sénégalais, venu de Liverpool pour un montant estimé à 40 millions d'euros environ, a ouvert le score sur penalty dès la 5e minute. Le Néerlandais, tout juste transféré de la Juventus pour la somme de 67 millions d'euros, a inscrit son but sur corner juste après être entré en jeu à la pause (47e).

Les autres réalisations du club allemand ont été signées Marcel Sabitzer (12e), Serge Gnabry (44e), Joshua Zirksee (51e) et Thomas Müller (90e+1). Les buts de l'équipe américaine, qui vient d'être reprise par l'ex-attaquant anglais Wayne Rooney et se trouve en dernière position au classement de la MLS, ont été inscrits par Skage Lehland (54e) et Theodore Ku-Dipietro (83e).

A l'issue de la rencontre, Thomas Müller a partagé quelques instants avec Wayne Rooney qu'il a longtemps croisé sur la scène européenne. Les deux hommes ont immortalisé leurs retrouvailles.

Les joueurs de Julian Nagelsmann ont un autre match amical à disputer dimanche contre Manchester City à Green Bay. Ils reprendront ensuite la compétition une semaine plus tard avec la finale de la Supercoupe contre le RB Leipzig, le 30 juillet, avant la première journée de Bundesliga face à Wolfsburg le 14 août.