Arjen Robben boucle le marathon de Rotterdam dans un super temps

Arjen Robben (38 ans), ancien joueur néerlandais du Bayern Munich, a participé au marathon de Rotterdam dimanche qu’il a conclu dans le très bon temps de 3h13’’57 en compagnie d’un ancien champion de patinage de vitesse.

Un an et demi après avoir définitivement raccroché les crampons, Arjen Robben (38 ans) a encore une silhouette d’athlète de haut-niveau. Et la condition physique. L’ancien ailier droit néerlandais a couru le marathon de Rotterdam dimanche et signé un très bon temps. Il l’a conclu en 3h13’57’’, soit une moyenne de 13km/h et environ 4’35’’ au kilomètre. Selon les médias néerlandais, il se dirigeait même sur des bases encore plus élevées avant de coincer dans le fameux "mur" des 30 kilomètres.

L’ancienne patte gauche de Chelsea (2004-2007), du Bayern Munich (2007-2009) et du Bayern Munich (2009-2019) a couru en compagnie d’Erben Wennermars, ancien patineur de vitesse, doublé médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Turin en 2006 (sur 1000m et en poursuite par équipe) désormais reconverti comme consultant sportif.

Que les amateurs de course à pied se rassurent, Robben a tout de même franchi la ligne d’arrivée exténué. Il a même terminé les derniers mètres en marchant en se tenant l’intérieur de la cuisse. Suivi par de nombreux médias après son effort, il a pris quelques secondes pour reprendre son souffle avant de donner ses impressions.

"Ce n'était vraiment pas amusant"

"Certains diront que c’est idiot mais j'aime juste rester en forme et relever un défi", avait-il déclaré avant le départ du NOS. 3h13 plus tard, il a fait part de sa souffrance au micro de RTV Rijnmond. "Ce n’était pas amusant, ce n'était vraiment pas amusant, a-t-il déclaré. Je l'ai fait, mais c'est à peu près tout. J’ai souvent puisé au plus profond de moi et j'ai dû me battre souvent. C'était un vrai combat."

Robben a aussi salué l’apport inestimable du public sur le bord de la route. "Ce public sur le côté vous aide tellement, conclut-il. Merci à tous pour ça, ça m'a permis de m'en sortir. Au début, j'étais un peu préoccupé pour faire un temps, mais à un certain moment, vous oubkiez ça. Ensuite, vous pensez simplement à survivre. Vous remarquez ce que quelque chose comme ça fait à votre corps. Mais j'ai réussi."