Pays-Bas: Arjen Robben annonce sa retraite

À 37 ans, l’ancien attaquant du Bayern Munich, Arjen Robben, annonce la fin de sa carrière. Vingt ans après ses débuts en professionnel, le joueur formé à Groningue raccroche ses crampons après une dernière aventure aux Pays-Bas.

C’est une légende du football néerlandais qui dit stop ce jeudi. Arjen Robben, 96 sélections avec les Oranje et au palmarès très garni après notamment dix ans passés sous le maillot du Bayern Munich, annonce la nouvelle sur son compte Twitter. Après plus de 700 matchs et 200 buts en carrière, l’ailier droit met fin à sa carrière à l’âge de 37 ans.

Seulement sept matchs lors de sa dernière saison

"Il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même, et cette décision doit être prise", explique-t-il alors qu’il avait tenté un come-back la saison passée, en retrouvant son club formateur du FC Groningen. Il sortait alors d’une pause d’un an après son départ émouvant du Bayern Munich et n’aura pu disputer que sept rencontres lors de son ultime pige, longtemps embêté par une blessure au mollet.

Au cours de son immense carrière, Robben aura remporté un total de 30 trophées, dont 20 seulement au Bayern Munich, dont huit championnats d’Allemagne et surtout une Ligue des champions, en 2013. Son duo avec Ribéry en Bavière, longtemps surnommé "Robbéry", aura traumatisé les défenses de Bundesliga pendant une décennie, ainsi que sa spéciale, des crochets pour repiquer dans l’axe et se remettre sur son pied gauche avant d’enrouler une frappe imparable.

Finaliste du Mondial 2010

Sur la scène internationale, l’ancien merengue aura disputé trois Euros, alors qu’il était un temps question qu’il en dispute un dernier cet été. Mais aussi trois Coupes du monde avec en point d’orgue une finale atteinte en 2010, perdue face à l’Espagne en prolongation, quatre ans avant d’échouer en demi-finale face à l’Argentine.

Quatrième du Ballon d’Or 2014, Robben s’était révélé à Chelsea entre 2004 et 2007 où il fut notamment double champion d’Angleterre. "Une décision très difficile, car la raison et l'émotion étaient directement opposés, écrit-il sur son compte Twitter. Le cœur du football voulait continuer, surtout avec l'objectif ultime d'un Euro en perspective". Son dernier match en carrière aura donc été le 13 mai dernier face à l’AZ Alkmaar.