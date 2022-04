Pays-Bas: viré du Barça, Koeman va retrouver son poste de sélectionneur après la Coupe du monde

Louis Van Gaal ne restera pas sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du monde 2022 au Qatar et sera remplacé... par son prédécesseur à ce poste, Ronald Koeman, ancien entraîneur du Barça.

Atteint d’un cancer, Louis van Gaal mettra fin à sa mission à l’issue de la Coupe du monde 2022. Pour reprendre le flambeau, c’est une vieille connaissance de la maison Oranje qui a été choisie. À partir du 1er janvier 2023, Ronald Koeman (59 ans) débutera un second mandat à la tête de la sélection batave. Cela a été confirmé par la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB), mercredi. Le contrat court jusqu'à la Coupe du monde de 2026.

Le sort de Van Gaal scellé en décembre dernier

"Je me réjouis de cette nouvelle collaboration. Il y a presque un an et demi, j'ai quitté l'équipe nationale néerlandaise, certainement pas par mécontentement, a réagi Koeman dans un communiqué. Mon séjour s'est bien passé, les résultats étaient bons et le déclic avec les internationaux était bon lui aussi. Nous allons continuer sur la même voie. C'est une certitude pour moi.”Il y a plus de quinze jours, il a été révélé que l'homme de 58 ans, originaire de Zaandam, était en pourparlers avec la Fédération

Selon le Telegraaf, une grande partie des joueurs souhaitait vivement le retour de Koeman, en poste entre 2018 et 2020, en cas de départ de Van Gaal. L'actuel sélectionneur, qui a annoncé dimanche qu'il souffrait d'une forme grave de cancer de la prostate, a informé la sélection et la direction de la KNVB en décembre dernier qu'il arrêterait immédiatement après la Coupe du monde.

"Nous sommes très heureux que Ronald revienne l'année prochaine", a déclaré la directrice du football professionnel Marianne van Leeuwen. “Au cours de son précédent " mandat " en tant que sélectionneur, nous étions très satisfait de son travail et de ses résultats. C'est pourquoi, après délibération en interne, avec Nico-Jan Hoogma, directeur du football de haut niveau, j'ai commencé à discuter avec Ronald et son agent Rob Jansen."