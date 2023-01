Bayern: grosse inquiétude concernant la suite de la carrière de Neuer, la vraie nature de sa blessure dissimulée?

Manuel Neuer retrouvera-t-il son meilleur niveau? Après sa blessure sur les pistes de ski, Bild s'interroge sur la gravité de celle-ci et la durée de l'absence du gardien du Bayern Munich, dont la suite de la carrière pourrait être compromise.

La blessure de Manuel Neuer inquiète de l'autre côté du Rhin. Le gardien allemand, qui soufflera sa 37e bougie en mars, avait annoncé, le 10 décembre dernier, s'être fracturé le bas de la jambe au ski. Le quotidien allemand Bild rapporte toutefois ce mercredi que la blessure pourrait en fait être bien plus sérieuse: le cadre du Bayern Munich pourrait souffrir d'une fracture ouverte tibia-péroné.

Contacté par le journal, l'entourage du joueur n'a pas démenti cette information, sans pour autant donner plus d'éléments. Si cela se confirme, l'absence de Neuer serait plus longue... et c'est la suite de sa carrière qui pourrait être menacée. D'autant plus qu'aucune annonce n'a été faite par le club bavarois concernant la durée d'indisponibilité de son joueur.

Qui pour le remplacer?

En coulisses, Oliver Kahn et son équipe s'activent pour trouver le remplaçant idéal de Manuel Neuer. Problème: faut-il recruter un futur numéro 2 ou un gardien capable de tenir tête au portier allemand sur le long terme?

Pour cette deuxième option, le nom de Yann Sommer semble crédible tant le gardien suisse a prouvé qu'il pouvait brillé sur la scène internationale. Au Borussia Mönchengladbach depuis 2014, son contrat se termine cet été. Âgé de 34 ans, c'est un contrat courant jusqu'en 2024 voire 2025 qui lui a été proposé selon Bild. L'international suisse aux 80 sélections apparaît désormais comme le favori des dirigeants bavarois pour prendre le poste laissé vacant par Neuer.

Sven Ulrich n'apparaissant pas comme suffisamment solide pour passer numéro 1 et le retour de prêt précipité d'Alexander Nübel (Monaco) étant impossible, plusieurs pistes avaient été avancées avant Sommer: Keylor Navas (PSG), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Emiliano Martinez (Aston Villa), Illan Meslier (Leeds), Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Yassine Bounou (Séville FC).