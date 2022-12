Mercato: à la recherche d'un gardien pour remplacer Neuer, le Bayern penserait notamment à Navas

Depuis la blessure au ski et le forfait jusqu'en fin de saison de Manuel Neuer, le Bayern Munich est à la recherche d'un gardien pour le remplacer. Nubel, Livakovic... les cibles sont nombreuses, et Keylor Navas en ferait partie.

Keylor Navas qui rejoint le Bayern à quelques semaines du choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Munich... cette hypothèse totalement folle n'est peut-être pas totalement improbable. D'après la Gazzetta Dello Sport, Keylor Navas fait partie des options privilégiées par le Bayern pour remplacer Manuel Neuer.

Il est clair en Bavière que le portier de 36 ans, blessé jusqu'à la fin de la saison (fracture à une jambe), doit être remplacé, et que sa doublure, Sven Ulreich, n'est pas l'option privilégiée. Le club allemand en a d'autres et cible des joueurs d'un niveau supérieur. Expérimenté et en manque de temps de jeu au PSG, Keylor Navas pourrait être tenté par une nouvelle aventure, dans un club emblématique comme le Bayern. Même s'il paraît compliqué voire improbable d'imaginer Paris renforcer son futur adversaire en Ligue des champions, à un poste aussi important.

Monaco bloque Nübel, Livakovic et Sommer ciblés

Alexander Nubel (26 ans) qui est actuellement prêté à Monaco, était la première option du club bavarois, qui a discuté avec l'ASM pour le rapatrier. Il est initialement prêté jusqu'à la fin de la saison. Le Bayern Munich s'est heurté au refus catégorique du club du Rocher. De son côté, Alexander Nübel aurait exigé des garanties après le retour de Neuer, que le Bayern semble incapable de lui donner.

Face à la complexité du dossier, le champion d'Allemagne s'est concentré sur d'autres joueurs. Parmi eux, l'une des révélations du mondial, Dominik Livakovic, auteur d'une compétition de haut niveau avec la Croatie. Mais le joueur a 27 ans, soit presque le même âge que Nübel qui est censé prendre la suite, et son recrutement engendrerait des coûts beaucoup plus importants sur le marché des transferts.

Bild confirme aussi ce mercredi que Yann Sommer (34 ans) fait partie des cibles. Le gardien du Borussia Monchengladbach, en fin de contrat dans six mois, pourrait être acheté à un faible coût par le Bayern, et possède quelques garanties au haut niveau, notamment avec la sélection suisse, où il a brillé à plusieurs reprises.