Bayern Munich: Davies victime d’une myocardite après une infection au Covid

Touché récemment par le Covid-19, Alphonse Davies va manquer plusieurs semaines de compétition, mais pour une autre raison. Le coach du Bayern Munich Julian Nagelsmann a annoncé ce vendredi que le latéral gauche a "des signes de myocardite légère".

Le Bayern Munich devra se passer des services d’Alphonso Davies (21 ans) pendant plusieurs semaines. Testé positif au Covid-19 il y a quelques jours, le Canadien n’avait pas participé au match du week-end dernier en Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach.

Mais le virus a laissé des séquelles au joueur, puisque devant la presse, Julian Nagelsmann a précisé ce vendredi en détail le mal dont souffre Davies: "Chez 'Phonzy', hier, lors de l’examen de suivi que nous avons effectué avec chaque joueur infecté par le corona, nous avons trouvé des signes de myocardite légère. Il est hors de l'entraînement jusqu’à nouvel ordre. Il ne sera pas disponible pour les prochaines semaines."

Une présence en Ligue des champions compromise ?

Il faut savoir qu’une myocardite est une inflammation d’un tissu musculaire du cœur, pouvant entraîner dans le pire des cas une insuffisance cardiaque ou même la mort. Heureusement, le coach allemand a insisté sur le fait que la vie du défenseur n’est pas en jeu: "Cette myocardite n’est pas si dramatique à l’échographie, mais il y a des signes de myocardite. Néanmoins, elle doit guérir et cela prend et certain temps."

Si les Bavarois ne devraient pas prendre de risques avec la santé de Davies en le laissant récupérer le temps qu’il faudra, reste à savoir si ce dernier pourra participer au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Red Bull Salzbourg le 16 février.

Notons que Leroy Sané, Dayot Upamecano, Omar Richards et Tanguy Kouassi "sont en cours de rétablissement mais pas encore assez remis pour débuter le match", a confié l'ancien coach de Leipzig.