Coman prolonge son contrat au Bayern jusqu’en 2027

Après plusieurs mois de négociations, Kingsley Coman a officiellement prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2027. RMC Sport avait annoncé cette semaine un accord entre l’ailier et le club allemand.

Le Bayern Munich vient de régler un dossier très chaud. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Kingsley Coman (25 ans) tardait à prolonger son contrat avec les Bavarois. Alors que RMC Sport annonçait mardi un accord trouvé entre les deux parties, le leader de Bundesliga a officialisé la nouvelle ce mercredi.

Présent en Allemagne depuis l’été 2015, l’ailier est un élément important pour Julian Nagelsmann. Sur le site du club, celui qui voit maintenant son contrat aller jusqu’en 2027 a livré sa satisfaction d’être dans "l’un des meilleurs clubs du monde et je sais que nous avons encore beaucoup de possibilités et de grands objectifs ici (…) J’ai l’impression d’être dans une grande famille. Tout est parfait ici! Mes meilleures années de footballeur sont encore devant moi, je suis heureux de les passer au Bayern."

Kahn: "Kingsley s’identifie pleinement au Bayern"

Joueur de grande valeur lorsqu’il est épargné par les blessures, ce dossier était une priorité pour les dirigeants du club allemand. Le président du directoire Oliver Kahn a souligné que la conclusion de ce dossier est une preuve que le projet du club peut attirer les meilleurs joueurs du monde: "Les clubs du monde entier recherchent des joueurs avec les capacités de Coman. Cette prolongation de contrat est un nouvel exemple de l’attractivité de notre club au plus haut niveau international."

"Kingsley s’identifie pleinement au Bayern." Des propos également validés par le directeur sportif Hasan Salihamdzic, fan du joueur: "King est d’une importance capitale pour l’avenir de notre équipe grâce à sa qualité de passeur et à son sens du but." Notons que le Français n’a pas pris part aux deux dernières rencontres en championnat, à cause d’un pépin physique.