Bayern Munich: Gnabry trouve que "Dembélé est meilleur que Mbappé"

Dans un documentaire sur les coulisses du Bayern Munich, qui sera diffusé prochainement sur Amazon, Serge Gnabry révèle qu’il préfère Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé. L’attaquant allemand en discute avec Thomas Müller et Joshua Kimmich.

C’est un premier teaser qui fait déjà beaucoup parler. Notamment grâce à Serge Gnabry. Dans un extrait du documentaire "FC Bayern-Derrière la légende (Behind the legend, en vo"), qui dévoile les coulisses du club bavarois, l’attaquant allemand se lance dans une comparaison entre les surdoués français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (qui ont un an d’écart). En affichant sa préférence pour l’ailier du FC Barcelone. "Dembélé est meilleur que Mbappé", affirme même Gnabry lors d’une discussion avec ses partenaires.

De quoi surprendre un peu Thomas Müller, qui lui demande alors: "Comment ça meilleur? S’il pouvait dribbler comme Dembélé, il serait meilleur aussi". Ces considérations ne semblent pas tellement intéresser Joshua Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern répond à ses partenaires qu’il les choisirait eux à la place de Dembélé et Mbappé. Avant de dire clairement qu’il s’en fiche de ce débat.

Dembélé proche d’un retour à la compétition

Blessé lors du dernier Euro avec l’équipe de France, Dembélé semble tout proche de son retour à la compétition. Le dynamiteur de 24 ans pourrait même recevoir le feu vert des médecins du Barça afin d’être présent dans le groupe qui se déplacera sur la pelouse du Rayo Vallecano, ce mercredi (19h), lors de la 11e journée de Liga.

Mbappé, lui, réalise un début de saison tonitruant. Avec 6 buts et 8 passes décisives en 14 apparitions, l’attaquant de 22 ans porte presque à lui seul l’attaque du PSG. Remis de son départ avorté au Real Madrid en fin de mercato, le n°7 du club de la capitale enchaîne les sorties convaincantes, même s’il est resté muet au Vélodrome, dimanche, lors du choc de Ligue 1 face à l’OM (0-0).