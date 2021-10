PSG: fan de Mbappé, Ronaldinho pense qu'il gagnera "un jour" le Ballon d'or

Encore étincelant mardi en Ligue des champions face au RB Leipzig, Kylian Mbappé impressionne Ronaldinho. Dans une interview au Parisien, l'ancien génie brésilien assure que l'attaquant français a toutes les qualités pour remporter "un jour" le Ballon d'or.

Pour cette année, ça semble cuit. Sauf énorme surprise, le Ballon d'or 2021 ne sera pas décerné à Kylian Mbappé, loin d'être favori face à Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski ou Jorginho. Mais à en croire Ronaldinho, ce n'est que partie remise pour le jeune attaquant français. Dans un entretien accordé jeudi au Parisien, l'ancien chouchou du Parc des Princes se montre très confiant sur les chances de Mbappé de gagner le Ballon d'or dans un futur plus ou moins proche. "Sera-t-il Ballon d’or un jour? Je pense que oui. Mbappé sera Ballon d’or un jour. Il est tellement jeune (22 ans) mais il a déjà une belle carrière", confie le Brésilien, Ballon d'or 2005, qui était de passage mardi au Parc des Princes où il a assisté à la victoire du PSG contre Leipzig (3-2) en Ligue des champions.

"Il te donne envie de le voir jouer"

Et visiblement, la prestation de Mbappé, buteur et à l'origine du penalty inscrit par Lionel Messi, a plutôt été appréciée par "Ronnie". "Quel joueur ! Il est d’une autre génération encore mais il te donne envie de le voir jouer. C’est un mec bien. C’est le style de jeu que j’adore. C’est le foot que tout le monde aime, non ? Avec des caractéristiques de dribbles, de vitesse, que j’adore. Ce sont des joueurs que j’aime voir jouer", dit-il auprès du Parisien. Convaincu que Mbappé et les Parisiens ont les armes pour remporter la Ligue des champions cette saison, Ronaldinho avait confié sa joie mardi sur RMC Sport de voir Messi et Neymar évoluer à nouveau sous le même maillot, lui qui a joué avec l'Argentin au FC Barcelone et avec le "Ney" en sélection brésilienne.

"C’est merveilleux de voir deux amis, deux des plus grands joueurs de l’histoire ensemble dans ce club où j’ai également pu jouer, avait-il confié à Jérôme Rothen. Ce sont deux numéros 10, c’est encore mieux, a estimé Ronaldinho sur la chaine du PSG. C’est merveilleux de voir ces deux pays être représentés ici. Malheureusement, on ne peut pas avoir deux numéros 10 sur le terrain. Mais je suis très flatté et fier de les voir porter ce maillot d’une équipe où j’ai pu jouer."