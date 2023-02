Bayern Munich: l'énorme amende que risque Manuel Neuer après avoir critiqué son club

Pour avoir taillé ses dirigeants dans plusieurs interviews, à quelques jours du choc face au PSG en Ligue des champions, Manuel Neuer s'expose à une amende qui pourrait s'élever à 1,6 million d'euros selon la presse allemande.

Il y a les rappels à l’ordre, les tapes sur les doigts… et les amendes à sept chiffres. Au cœur d’une polémique en Allemagne après avoir publiquement critiqué ses dirigeants, Manuel Neuer s’expose à une lourde sanction. Selon les informations du quotidien Bild, le Bayern Munich pourrait lui retirer un mois de salaire brut, soit 1,6 million d’euros pour celui qui touche près de 20 millions d’euros chaque année.

Depuis fin janvier et l'éviction de Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens du Bayern et ami très proche de Neuer, le torchon brûle entre le "Rekordmeister" et le champion du monde 2014. Soupçonné d’avoir partagé des discussions confidentielles du staff de Julian Nagelsmann à certains membres du vestiaire, Tapalovic a pris la porte douze ans après son arrivée au club. Une décision injuste pour Neuer, qui a tiré à boulets rouges sur son club dans deux entretiens à The Athletic et Süddeutsche Zeitung.

Neuer s'est expliqué avec Nagelsmann

"C'est comme si on m'avait arraché le cœur. Au Bayern, on veut être différent, une famille. Et puis arrive une chose que je n'ai jamais vécue par le passé. C'est triste pour tout le monde. Ça a été l'expérience la plus brutale dans ma carrière, et j'en ai connu de nombreuses", a commenté le portier de 36 ans, actuellement blessé. A l’approche du choc face au PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions (14 février sur RMC Sport), le Bayern se serait bien passé d'un tel déballage et a aussitôt réagi par la voix de son président Oliver Kahn.

"Ce que Manuel a dit en rapport avec le départ de Tapalovic ne rend pas justice au capitaine qu'il est, ni aux valeurs du Bayern. De plus, ces déclarations arrivent à un moment inopportun", a déploré l’ancien gardien. Même agacement du côté du directeur sportif Hasan Salihamidzic : "Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j'aurais attendu de sa part une autre attitude. Il a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club." De quoi fragiliser un peu plus la relation entre Neuer et Nagelsmann, même si les deux hommes ont eu une discussion cette semaine, selon Bild, pour tenter de calmer les tensions.

A titre de comparaison, lors de la saison 2009-2010, Philipp Lahm avait dû régler une amende de 50.000 euros pour avoir remis en cause la politique sportive de son club. L’addition pourrait être plus salée pour Neuer. D’après Bild, le Bayern a depuis revu son barème de sanctions et en cas de faute grave, un joueur peut se voir infliger au maximum une amende correspondant au montant de son salaire mensuel.