Nouveau drama au Bayern: l’entraineur des gardiens viré pour avoir joué la taupe

Proche de Manuel Neuer, l’entraineur des gardiens du Bayern Munich Toni Tapalovic a été mis à l’écart par Julian Nagelsmann pour avoir partagé des discussions confidentielles du staff à certains joueurs.

Alors que Manuel Neuer est encore blessé, et que son remplaçant Yann Sommer a fait son arrivée il y a quelques jours, le paysage des portiers du Bayern Munich va à nouveau évoluer drastiquement dans les prochaines semaines. L’entraineur des gardiens Toni Tapalovic, présent au club depuis 2011, a en effet été mis à pied par l’entraineur principal, Julian Nagelsmann, ce lundi. Il est accusé d’avoir partagé aux joueurs des conversations internes au staff.

Le mécontentement de Nagelsmann se serait manifesté dès la saison dernière, lorsqu’il a réalisé que certaines confidences qu’il faisait à son staff en privé parvenaient aux oreilles de ses joueurs. Ses soupçons se sont immédiatement tournés vers Tapalovic, de notoriété publique très proche de Neuer, dont il a été le témoin de mariage. C’est l'Allemand qui aurait ensuite partagé ces confidences au reste du groupe. L’entraineur des gardiens avait, quoi qu’il en soit, des différends avec sa direction depuis plusieurs mois.

"Un pionnier du poste de gardien moderne"

"Notre entraineur des gardiens Toni a participé à nos succès de ces dernières années et nous voudrions le remercier pour ça, a souligné Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, dans un communiqué du club publié sur son site officiel. Des différences, particulièrement sur la manière dont nous collaborions, nous pousse désormais à prendre des chemins séparés. Nous lui souhaitons le meilleur pour le futur."

Sur Instagram, Neuer s’est empressé de rendre hommage à son confident et désormais ex-coach, à qui il doit, selon beaucoup d’observateurs outre-Rhin, une bonne partie de ses accomplissements. "Cher Toni, aujourd’hui marque la fin d’une époque au Bayern, a écrit l’Allemand. Un pionnier du poste de gardien moderne, mais surtout une belle personne quitte le club." "Merci pour 11,5 années inoubliables ! Après plus d'une décennie, mon séjour au FC Bayern Munich se termine étonnamment aujourd'hui, a de son côté réagi Tapalovic. Je suis très reconnaissant et je me souviendrai toujours de tout cela."