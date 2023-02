Bundesliga: une légende du Bayern fustige le comportement de Neuer

Ancien joueur du Bayern Munich, Lothar Matthaus a égratigné Manuel Neuer, qui selon lui ne mérite plus d’être capitaine du club bavarois après sa récente interview dans laquelle il dénonce le comportement des dirigeants du club.

Manuel Neuer vit des moments difficiles depuis quelques semaines. Actuellement blessé après un accident de ski, le gardien allemand a lâché ses vérités dans un entretien accordé à The Athletic, dans lequel il règle ses comptes avec les dirigeants bavarois. Il s’est notamment dit énervé par le départ de l’entraîneur des gardiens Toni Topalovic.

"Ça m’a extrêmement touché. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris. Ça m'a vraiment assommé, a rappelé Neuer. Il n'était pas là seulement pour moi, mais pour l'ensemble du groupe de gardiens, pour le club. Il n'a pas travaillé onze ans et demi uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre." Une prise de parole qui a surpris les dirigeants du Bayern, Oliver Kahn en tête.

"Personne n’est mort"

De son côté, Lothar Matthaus n’a pas pris de pincettes pour dire tout ce qu’il pensait du comportement du gardien de la Mannschaft. “Il a skié avec négligence et donne maintenant une interview non autorisée dans laquelle il attaque avec véhémence le club. N'avait-il pas dit il y a quelques semaines que personne n'était au-dessus du club ? Et maintenant ça… Ce qui m’a beaucoup dérangé dans l’interview de Manuel, c'est le choix exagéré des mots, a confié l’ancienne légende bavaroise dans des propos relayés par le Daily Mail. Son cœur a été arraché. Bien entendu, personne n'est mort, aucun enfant n'est gravement malade, c'est la séparation d'un employé dont il était très proche."

Après sa sortie explosive, le gardien du Bayern a été sèchement recadré par Hasan Salihamidzic, le directeur sportif. "La déception" exprimée par Manuel Neuer concernant le renvoi de Toni Topalovic, "nous touche aussi, parce que Manuel a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club", avait-il confié dans l'hebdomadaire Bild am Sonntag.

L’ambiance est loin d’être au beau fixe du côté de la Bavière, à huit jours d’un choc capital face au PSG en huitième de finale aller de Ligue des champions (à suivre le 14 février sur RMC Sport 1).