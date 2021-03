Bayern Munich: Lewandowski imitait Henry lorsqu'il était enfant

Dans une interview accordée à Bild, Robert Lewandowski a révélé les noms de ses idoles de jeunesse. Le buteur polonais du Bayern Munich admirait trois footballeurs lorsqu’il était enfant Parmi eux, Thierry Henry l’a profondément marqué. Au point de chercher à lui ressembler sur le terrain.

La plupart des fans de foot ont grandi avec des posters de leurs idoles sur les murs de leur chambre. Les stars du ballon rond aussi. Et Robert Lewandowski ne fait pas exception. L’attaquant du Bayern Munich s'est développé dans un village de la région de Varsovie, la capitale de la Pologne. C’est là qu’il a usé ses premières paires de crampons. C’est là aussi qu’il a regardé ses premiers matchs à la télévision, au côté de son père, ancien joueur de bon niveau. A cette époque, le jeune Robert avait plusieurs idoles sur le terrain. Trois pour être précis.

"Quand j’avais six ans, je n’avais qu’une seule idole: Baggio! Puis Del Piero est devenu mon modèle. Et plus tard, la légende d’Arsenal, Thierry Henry", a confié la star de 32 ans, dans une interview accordée à Bild. Invité à en dire plus, Lewandowski a expliqué son admiration pour l’ancien attaquant de l’équipe de France, champion du monde 1998 et auteur de 228 buts avec les Gunners (en 376 matchs). "Ses mouvements, ses courses en profondeur, sa qualité dans la finition… En tant que jeune footballeur, c’était des qualités que je voulais avoir. Je voulais imiter Thierry Henry en tout", a confié l’ancien joueur de Dortmund et du Lech Poznan.

284 buts avec le Bayern Munich

En créant son propre style, l’international polonais (116 sélections, 63 buts) est devenu au fil des ans l’un des meilleurs n°9 de la planète. Depuis son arrivée au Bayern, qui l’a récupéré libre à l’été 2014, Lewandowski a inscrit 284 buts en 323 matchs. Dont 38 en 34 apparitions cette saison. De quoi faire au moins aussi bien que ses modèles de jeunesse.