Bundesliga: le Bayern s'amuse, Lewandowski un peu plus dans l'histoire

Le Bayern Munich s’est facilement imposé sur la pelouse du Werder Brême 3-1 samedi pour le compte de la 25eme journée. Grâce à son 268e but dans le championnat allemand, Robert Lewandowski devient le 2eme meilleur buteur de l’histoire en Bundesliga.

Le Bayern enchaîne. Après avoir écrasé la Lazio Rome 4-1 en Ligue des champions, puis le FC Cologne (5-1) et le Borussia Dortmund (4-2) en championnat, les champions d’Europe n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout du Werder Brême, logiquement battu 3-1 samedi sur sa pelouse pour le compte de la 25eme journée.

Après des réalisations de Goretzka (23e) et Gnabry, l’équipe d’Hansi Flick a scellé son succès grâce à un nouveau but de son insatiable buteur polonais Robert Lewandowski (67e).

A 97 buts de la légende Gerd Müller

L’ancien joueur du Borussia Dortmund plane toujours tout en faut du classement des buteurs avec une 32e réalisation cette saison. Il menace le record historique de 40 réalisations en une saison de Gerd Müller (1971-72).

L’histoire retiendra aussi qu’il a marqué son 268eme but depuis son arrivée en Bundesliga il y a onze ans. Robert Lewandowski rejoint ainsi Klaus Fischer, ex-gloire du foot allemand des années 70-80, au deuxième rang des plus grands scoreurs de l’histoire du championnat allemand. Il peut désormais viser le record de la légende de la Mannschaft Gerd Müller, auteur de 365 buts avec le Bayern Munich entre 1964 et 1979. A 32 ans, il a encore quelques années pour faire trembler 97 fois les filets...

Avec cette victoire, le Bayern consolide sa place en tête du classement. Les Bavarois comptent provisoirement cinq points d'avance sur Leipzig qui accueillera Francfort dimanche après-midi (15h30). Le Bayern qui jouait avec Pavard, Hernandez (en défense centrale) et Coman, tous les trois titulaires, a aussi bien préparé son 8eme de finale retour de Ligue des champions face à la Lazio Rome mercredi soir (en direct sur RMC Sport).

>> Pour regarder tous les matchs de Ligue des champions, les abonnements à RMC Sport sont par ici