Bayern Munich : Musiala signe son premier contrat pro

Le prodige allemand Jamal Musiala a signé son premier contrat professionnel et est désormais lié au Bayern jusqu’en 2026. La suite logique des choses pour ce joueur à l’ascension fulgurante.

Les dix derniers jours auront sans doute été les plus intenses du début de la carrière de Jamal Musiala. Après être devenu le plus jeune joueur munichois à marquer en Ligue des champions, lors de la victoire du Bayern sur la Lazio (4-1), et avoir officiellement choisi de porter les couleurs de l’Allemagne en sélection nationale, le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel ce vendredi matin. A 18 ans seulement, il s’est engagé jusqu’en 2026 et devrait toucher cinq millions d’euros par an.

Cette signature est la juste continuité d’une progression éclaire. Arrivé au centre de formation du Bayern en 2019, à l’âge de 16 ans, Jamal Musiala s’impose rapidement dans l’équipe réserve et devient le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la troisième division allemande.

En juin 2020, après son entrée en jeu contre Fribourg (3-1), il devient le plus jeune joueur de l’histoire du Bayern à évoluer en Bundesliga et inscrit son premier but avec le groupe professionnel quatre mois plus tard, face à Schalke (8-0). Cette saison, il totalise 26 apparitions pour quatre buts et une passe décisive toutes compétitions confondues et est déjà adoubé par ses coéquipiers. ‘Il a quelque chose de spécial. Il est plein de trucs, imprévisible et très dynamique’, a par exemple déclaré Joshua Kimmich.

Jamal Musiala © Icon

Bientôt en équipe nationale ?

La carrière du jeune Munichois pourrait encore monter d’un cran dans les prochains jours. En effet, le sélectionneur allemand Joachim Löw va annoncer, dans deux semaines, la liste des joueurs retenus pour les matchs de la sélection nationale contre l’Islande (25 mars), la Roumanie (28 mars) et la Macédoine du Nord (31 mars). Or, après avoir annoncé qu’il jouerait pour l’Allemagne, Jamal Musiala a raconté s’être entretenu avec le sélectionneur à ce sujet. "Il m’a clairement montré le chemin vers la sélection nationale", a-t-il confié. De quoi rêver à une première sélection ?