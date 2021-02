Bayern Munich: la pépite Musiala a choisi l'Allemagne

Jeune espoir du Bayern Munich, l'international U21 anglais, Jamal Musiala (17 ans), a informé Gareth Southgate de sa volonté de jouer avec la sélection... allemande, qu'il représentera donc à l'avenir.

Sa décision est prise. La nouvelle pépite du Bayern Munich, Jamal Musiala, auteur de son premier but en Ligue des champions mardi, contre la Lazio (4-1), a choisi de porter le maillot de la sélection allemande plutôt que la tunique des Three Lions. Né à Stuttgart d’une maman allemande et d’un père anglo-nigérian Jamal Musiala a la double nationalité. Il aurait donc très bien pu opter pour la sélection anglaise, qu’il a représenté chez les jeunes (U15, U16, U17, U21), voire le Nigeria.

"J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour mon avenir? Où ai-je le plus de chances de jouer? J'ai juste écouté ce sentiment qui n'a cessé de me dire depuis tout ce temps que c'était la bonne décision de jouer pour l'Allemagne. Cela n’a pas été une décision facile à prendre pour autant", a indiqué à The Athletic un jeune joueur, tiraillé par son attachement à ses différents pays d'origine, devenu la veille le premier buteur de moins de 18 ans de l’histoire du Bayern en C1.

Influencé par ses coéquipiers du Bayern

Gareth Southgate a été informé de cette décision par l’intéressé, qui a pris la peine de lui téléphoner ce mercredi matin. D’après les informations recueillies par le quotidien allemand Bild, le sélectionneur des Three Lions avait tenté de convaincre le jeune joueur de 17 ans à travers plusieurs discussions. En vain, car Joachim Löw, le patron de la Nationalmannschaft en a fait de même, réussissant à gagner Jamal Musiala à sa cause.

Toujours selon Bild, Musiala a eu des échanges très intenses à ce sujet avec sa famille, mais ses coéquipiers du Bayern l'ont également influencé: Serge Gnabry, Manuel Neuer et Joshua Kimmich lui auraient vanté les mérites de la sélection allemande. Finalement, Musiala, bien qu’il ait récemment évolué sous les couleurs de la sélection anglaise des moins de 21 ans, a préféré écouter son cœur. Et c’est bien l’Allemagne qu’il représentera à l’avenir.