Bayern Munich: buteur à 17 ans, Musiala entre dans l’histoire dans la Ligue des champions

Jamal Musiala a marqué les esprits lors de la victoire du Bayern Munich sur la pelouse de la Lazio, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4). Le milieu de terrain de 17 ans a marqué le deuxième but de son équipe. De quoi battre plusieurs records de précocité dans la compétition.

C’est un nom qu’il va falloir retenir. Très vite. Jamal Musiala fait partie de cette nouvelle vague de footballeurs à qui "on ne parle pas d’âge". Le milieu de terrain du Bayern Munich l’a confirmé en mondovision lors du large succès sur la pelouse de la Lazio, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (1-4). Titulaire dans l’entrejeu, il a inscrit le deuxième but de son équipe à la 24e, avec la tranquillité d’un vieux briscard. Bien servi par Leon Groetzka à l’entrée de la surface, le grand espoir a placé une frappe du droit qui a trompé Pepe Reina, de vingt-et-un ans son aîné.

De quoi le faire entrer dans la légende de la C1. A 17 ans et 362 jours, Musiala est devenu le plus jeune joueur du Bayern a marqué dans la compétition. Le deuxième plus jeune, tous clubs confondus, à le faire en match à élimination directe, après Bojan Krkic avec le Barça en 2008 (17 ans et 208 jours).

Il peut jouer pour trois pays

Outre-Manche, la presse considère également qu’il est désormais le plus jeune Anglais à avoir fait trembler les filets en Ligue des champions, devant Alex Oxlade-Chamberlain. Né à Stuttgart d’un père nigérian et d’une mère allemande, Jamal Musiala a grandi à Southampton, où sa famille a débarqué lorsqu’il avait 7 ans. Passé par le centre des Saints, avant de poursuivre sa formation à l’académie de Chelsea, il a rejoint le Bayern en 2019. A 15 ans.

Même s’il a porté jusqu’ici le maillot des Three Lions en équipes de jeunes, des U15 aux Espoirs, il peut encore défendre les couleurs de trois pays au plus haut niveau (Angleterre, Allemagne, Nigéria). Et il pourrait choisir de représenter l’Allemagne, malgré les efforts de Gareth Southgate pour le convaincre de jouer en faveur l’Angleterre. Il se murmure même que sa première convocation avec la Nationalmannschaft devrait rapidement tomber. Peut-être dès le mois prochain, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. En attendant, il a déjà disputé 27 matchs et inscrit 4 buts (toutes compétitions confondues) avec les partenaires de Robert Lewandowski cette saison.