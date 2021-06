Bayern Munich: Rummenigge quitte la direction du club, Kahn le remplace

Le Bayern Munich a annoncé ce mardi le départ de Karl-Heinz Rummenigge de son poste de président du conseil d’administration du Bayern Munich. Après trente ans passés au sein de la direction du club bavarois, l’ancien attaquant de 65 ans est remplacé par Oliver Kahn.

C’est un monument qui s’en va. Le Bayern Munich a annoncé ce mardi le départ de Karl-Heinz Rummenigge de son poste de président du conseil d’administration. A six mois de la fin de son contrat. L’ancien joueur de 65 ans faisait partie de la direction du club bavarois depuis 30 ans. Il avait d’abord occupé un rôle de vice-président lors de sa nomination en 1991, avant de prendre la tête du conseil d’administration.

Rummenigge, qui a signé un contrat de résiliation à compter du 30 juin prochain, est remplacé par Oliver Kahn, l’ex-gardien emblématique du Bayern, son bras droit et successeur désigné. Ce dernier faisait partie du conseil d'administration depuis un an et demi. Il prendra ses nouvelles fonctions dès le 1er juillet, afin de préparer l'exercice 2021-2022.

"C'est le moment stratégique le plus logique, explique Rummenigge dans un communiqué publié par les champions d'Allemagne. C'est la fin de ma mission, un nouveau chapitre commence avec une nouvelle équipe. Oliver Kahn, en tant que nouveau PDG, va être responsable dès le début de la nouvelle saison. C'est dans l'intérêt du Bayern. J'ai dit il y a deux ans que nous planifions une transition prudente et c'est enfin en train de se faire. Je pars avec satisfaction et fierté. Je cède un club totalement intact en matière de sport, d'économie et de structure. C'était important pour moi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin au Bayern."

Double Ballon d’Or dans les années 1980

Le départ de Rummenigge clôt un véritable chapitre de l’histoire du Bayern Munich. Avant d’en devenir l’un des principaux décideurs, l’ancien avant-centre en avait été l’un de ses joueurs les plus brillants, entre 1974 et 1984 (422 matchs, 217 buts).

Une période durant laquelle le double Ballon d’Or (1980, 1981), trois fois meilleur buteur de la Bundesliga, a notamment remporté deux Ligue des champions. "Kalle", vainqueur de l’Euro 1980 avec la RFA, était considéré comme l’un meilleurs joueurs de sa génération.