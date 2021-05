Bayern Munich: Tolisso reçoit un trophée UNFP

Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern Munich, a reçu le trophée UNFP du joueur citoyen de l’année, ce jeudi, pour son engagement auprès des familles avec un enfant en situation de handicap.

Faute de cérémonie en raison du contexte sanitaire, l’UNFP poursuit sa distribution de trophées. Après Karim Benzema élu meilleur joueur français de l’étranger, Corentin Tolisso (26 ans) a été récompensé, ce jeudi. Le milieu de terrain du Bayern Munich a été désigné joueur citoyen de l’année pour son engagement auprès des familles avec un enfant en situation de handicap aux côtés de l’association "Handicap Tous Mobilisés" et par le biais de "Players For Society", qui soutient l’engagement des footballeurs.

"Ça me touche et je suis très content, a-t-il confié dans une vidéo publiée par l’UNFP. Aujourd’hui, on vit tous une situation compliquée avec le confinement et le Covid. Certaines familles allaient se retrouver avec leur enfant en situation de handicap chez eux, sans bénéficier des soins nécessaires parce que leurs établissements étaient fermés. J’ai voulu les aider. Avec 'Tous Mobilisés', on a mis en place des visios avec des familles. Ma mère a travaillé avec des personnes en situation de handicap toute sa vie (elle a été directrice de deux établissements spécialisés près de Lyon, ndlr) et j’ai grandi en côtoyant ces enfants. Quand j’étais petit, je me disais que j’aimerais continuer le travail de ma maman. J’essaie de ma notoriété à leur service pour les aider."

L’ancien Lyonnais a ainsi noué une relation profonde avec les familles et les enfants, comme avec Paul, qui lui avait confié une célébration à réaliser après un but. "J’ai passé des moments magnifiques avec lui, il m’a appris le langage des signes, ajoute confie Tolisso. Je lui avais demandé de choisir ma prochaine célébration et il m’avait fait un geste en Makaton (système de communication alliant les gestes et des symboles graphiques, ndlr)."



Tolisso avait tenu sa promesse quelques mois plus tard après son but face à Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des champions (4-1). Après avoir conversé avec les enfants en visio, il aimerait désormais pouvoir les rencontrer. "Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, confiait-il à RMC Sport en décembre dernier. On a passé beaucoup de temps en visio, je leur ai dit que je voudrais les faire venir à des matchs. Pour les fans de football, ça leur ferait plaisir. J’ai pu envoyer quelques maillots à certains. La plupart, je les reverrai en vrai, et pourquoi pas tous ensemble!"