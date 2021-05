Fribourg-Bayern: Tolisso fait son retour avant la liste de Deschamps

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste des 26 pour l'Euro mardi soir, Corentin Tolisso a retrouvé le groupe du Bayern Munich et est entré en jeu face à Fribourg ce samedi. C'est sa première apparition depuis sa blessure à la cuisse survenue en février dernier.

Sera-t-il la surprise de Didier Deschamps ? Mardi, le sélectionneur de l'Équipe de France dévoilera sa liste des 26 Bleus qui disputeront l'Euro (11 juin - 11 juillet). S'il a d'ores et déjà prévenu qu'il ne jouerait pas les "Père Noël" pour composer sa liste, l'hypothèse de voir quelques surprises s'y joindre n'est jamais à écarter.

Éloigné des terrains depuis sa grave blessure à la cuisse survenue au mois de février dernier, Corentin Tolisso a retrouvé le groupe bavarois ce samedi. Le milieu de 26 ans a démarré la rencontre sur le banc et est entré en jeu à l'heure de jeu à la place de Thomas Muller.

Passé par la case opération après sa déchirure d'un tendon musculaire à la cuisse, l'ancien Lyonnais est déjà de retour sur les pelouses alors que la presse allemande évoquait une période d'absence de six mois.

Deschamps prêt à prendre le pari ?

Alors qu'il n'a pas joué depuis le 15 février dernier et un match nul entre le Bayern Munich et le promu de l'Arminia Bielefield (3-3), Corentin Tolisso a perdu le rythme de la compétition et n'aura vraisemblablement pas le temps de le retrouver sous la tunique bavaroise, le Bayern n'ayant plus que deux matchs de Bundesliga à disputer.

Avec l'officialisation de l'UEFA de l’élargissement des listes de joueurs retenus de 23 à 26 joueurs, l'ancien milieu lyonnais peut-il se hisser parmi les milieux convoqués pour la compétition ?

Dans l'entrejeu, quelques doutes subsistent. Revenu lors du dernier rassemblement, Tanguy Ndombélé est plutôt discret avec Tottenham. De quoi permettre d'espérer chez les absents du mois de mars, Steven Nzonzi, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar ou encore Corentin Tolisso, qui a le bénéfice de l'expérience, lui qui a déjà porté à 23 reprises le maillot des Bleus.

S'il n'est pas retenu mardi par Didier Deschamps, il pourrait tout de même être invité à suivre une préparation individuelle et se tenir prêt en cas de forfait avant le 15 juin.