Trophées UNFP: Benzema meilleur joueur français évoluant à l’étranger

Karim Benzema décroche le titre de meilleur joueur français de la saison évoluant à l’étranger, dans le cadre des Trophées UNFP. L’attaquant du Real Madrid a déjà inscrit 29 buts, toutes compétitions confondues.

Pour la deuxième fois de suite, Karim Benzema est élu meilleur français évoluant à l’étranger. Après l’annulation des trophées UNFP l’an dernier, l’avant-centre du Real Madrid se succède donc à lui-même, puisqu'il avait été couronné en 2019. Le résultat a été dévoilé ce dimanche sur beIN Sports. Hugo Lloris, N’Golo Kanté, Ferland Mendy et Ousmane Dembélé étaient les autres nommés.

"C’est un prix très important, je suis très content de le gagner une nouvelle fois, réagit Benzema au micro de beIN Sports. Je remercie l’UNFP et tous les joueurs qui ont voté pour moi. C’est une fierté comme à chaque fois."

Quatrième meilleur buteur de l'histoire de la C1

Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Chelsea avec le Real, Benzema a encore marqué six buts dans la compétition, dont un bijou face aux Blues. En Liga, le capitaine du Real par intérim joue actuellement le titre face à l’Atlético. Quelle que soit la position finale de la Maison Blanche, Karim Benzema y sera pour quelque chose. L’attaquant français, du haut de ses 22 buts et huit passes décisives en Liga, est de loin l’élément le plus décisif de son équipe.

L’ancien Lyonnais avait déjà reçu un trophée par l’UNFP, c’était celui de meilleur joueur de Ligue 1 en 2008. À 33 ans, l’attaquant madrilène semble toujours dans une grande forme et est entré encore plus dans l’histoire de son club et du football européen. En marquant en demi-finale de la C1, KB9 est devenu quatrième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, à égalité avec un autre Merengue, Raul.