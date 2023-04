Bayern Munich: "Tu ne peux pas faire ça", Tuchel tacle Musiala après l'élimination contre Fribourg

Le Bayern Munich s’est fait sortir par Fribourg, mardi à l’Allianz Arena, en quart de finale de la Coupe d’Allemagne (1-2). Les Bavarois ont cédé dans le temps additionnel, sur un penalty concédé par Jamal Musiala. De quoi agacer Thomas Tuchel.

Un premier couac pour Thomas Tuchel. Après un baptême réussi lors du choc contre Dortmund, samedi dernier en Bundesliga (4-2), le coach allemand a encaissé sa première déconvenue à la tête du Bayern Munich. Les Bavarois se sont inclinés à domicile face à Fribourg, mardi, en quart de finale de la Coupe d’Allemagne (1-2). Dayot Upamecano avait pourtant ouvert le score de la tête en début de match, mais Nicolas Höfler a égalisé d’une frappe sublime en profitant d’une relance plein axe de Kingsley Coman. Avant que Lucas Höler n’offre aux visiteurs le premier succès de leur histoire à l’Allianz Arena, en transformant un penalty au bout du temps additionnel.

Jamal Musiala contre Fribourg © Icon

De quoi agacer Thomas Tuchel, qui a critiqué Jamal Musiala après la rencontre. Le milieu de terrain de 20 ans a concédé le penalty fatal en contrant de la main une frappe adverse dans la surface. Après avoir sauté en se tournant, les deux bras décollés. "De nos jours, tu ne peux plus sauter comme ça. Tu ne peux tout simplement pas faire ça, a regretté Tuchel sur Sky Sport Allemagne. Tu prends un risque fou. Nous perdons avant deux duels de la tête dans les seize mètres, à la dernière minute. Là, tu dois mettre ton corps à l'intérieur, être plus stable, plus dur".

Musiala "a besoin de réconfort", selon Müller

Thomas Müller, lui, a pris la défense de son jeune coéquipier, visiblement marqué par son erreur. "Jamal a besoin de réconfort. Une telle action peut vous faire réfléchir. Mais nous gagnons et perdons en tant qu'équipe." Une équipe qui aura l’occasion de prendre sa revanche dès samedi avec un déplacement dans l’antre de Fribourg lors de la 27e journée du championnat. Avant ces retrouvailles, le Bayern est en tête du classement avec 2 points d’avance sur Dortmund, son dauphin. Fribourg est 4e, à la lutte pour une qualification en Ligue des champions.