Bayern: Nagelsmann échappe à une suspension après ses critiques contre l'arbitrage

Après le craquage de Julian Nagelsmann vis-à-vis de l'arbitre de Gladbach-Bayern Munich (3-2), la Fédération allemande de football avait ouvert une enquête contre le coach bavarois. Il a écopé d'une lourde amende.

Il s'en sort assez bien. Julian Nagelsmann a écopé d'une amende de 50.000 euros pour ses vives critiques à l'encontre des arbitres après la défaite du Bayern Munich sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (3-2), samedi, en Bundesliga. Mais il a évité une suspension, a annoncé la Fédération allemande ce mercredi.

La Fédération allemande a apprécié ses excuses

Nagelsmann avait tiré à boulets rouges sur l'arbitre de la rencontre Tobias Welz, lui reprochant notamment le carton rouge adressé à Dayot Upamecano dès la 9e minute. "Il se fout de ma gueule ou quoi ? Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion. C’est une décision merdique", avait-il lâché. Il s'était platement excusé dans la foulée, reconnaissant avoir été trop loin dans ses propos. "Les émotions appartiennent au sport. Mais je dois m'excuser pour le choix de mes mots à l'encontre de l'équipe (arbitrale) entourant Tobias Welz", avait-il tweeté.

La commission de discipline de la Fédération allemande a estimé qu'il n'y avait pas matière à interdire Nagelsmann de vestiaire, prenant notamment en compte ses excuses "le soir même". Il va donc pouvoir se concentrer sur la préparation des prochains matchs du Bayern : la réception de l'Union Berlin dimanche (17h30) pour le choc de la 22e journée de Bundesliga, le déplacement à Stuttgart dans dix jours, puis le duel face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions dans deux semaines (8 mars sur RMC Sport).

Si les Munichois ont pris une option en C1 en s'imposant au Parc (1-0), la concurrence en Bundesliga a profité du faux-pas à Gladbach pour revenir, avec l'Union Berlin et le Borussia Dortmund à égalité de points, et trois autres équipes, Fribourg, le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort à respectivement trois, quatre et cinq points du Bayern.