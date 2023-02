Bayern: Nagelsmann critiqué après son gros craquage contre un arbitre

Lothar Matthäus et Dietmar Hamann, anciens joueurs du Bayern Munich, n'ont pas apprécié le comportement de Julian Nagelsmann après la défaite contre Mönchengladbach (3-2) samedi. Ils lui demandent de "mieux se contrôler".

Deux succès de suite en championnat, des cadres à nouveau performants, et surtout un avantage pris sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Quatre jours après s’être imposé au Parc des Princes (1-0), le Bayern Munich se voulait confiant à l’heure de défier le Borussia Mönchengladbach samedi. Mais le géant bavarois est retombé dans ses travers. Rapidement réduit à dix après l’exclusion de Dayot Upamecano, il s’est incliné 3-2 et pourrait se faire chiper sa place de leader de la Bundesliga en cas de bon résultat de l’Union Berlin ce dimanche face à Schalke.

"Il doit mieux se contrôler"

Une situation très mal vécue par Julian Nagelsmann. Agacé par le rouge d’Upamecano et le scénario de la partie, le coach munichois s’en est pris durement à l’arbitre. "Il se fout de ma gueule ou quoi ?", a-t-il lâché en zone mixte. Et d’ajouter : "Personne ne peut me faire croire que cela vaut une expulsion. C’est une décision merdique." Une sortie remarquée qui passe mal outre-Rhin.

Légende du football allemand et ancien du Bayern, Lothar Matthäus a peu goûté au langage épicé de Nagelsmann. "Bien sûr, il est sous pression, mais j'attends non seulement d'un entraîneur du Bayern, mais aussi, de manière générale, des responsables qui sont en première ligne, qu'ils se contrôlent. C'est un sujet qui va faire la Une des journaux dans les prochains jours. C'est pourquoi je pense que le Bayern doit le convoquer", a déclaré le consultant de Sky, convaincu qu’il doit y avoir une explication entre Nagelsmann et ses dirigeants après cet épisode.

Dietmar Hamann, ex-milieu de la Mannschaft et du Bayern, a également pointé du doigt l’attitude de l’entraîneur munichois : "A l'avenir, il devra mieux se contrôler. Dans le feu de l'action, il arrive que des choses se passent. Mais il sait qu'il va se retrouver en Une. Il est l’entraîneur du Bayern Munich. S'il ne veut pas que ses paroles soient prises au premier degré, il doit aller en troisième ou en quatrième division, et alors là ce qu'il racontera n'intéressera personne. Il doit être conscient de cette responsabilité." Après ces critiques contre l’arbitrage, Nagelsmann a tenu à s’excuser dans un message posté sur les réseaux sociaux : "Les émotions appartiennent au sport. Mais je dois m'excuser pour le choix de mes mots à l'encontre de l'équipe (arbitrale) entourant Tobias Welz (l'arbitre). Je suis à coup sûr allé trop loin."