Bayern: très beau but de Tolisso, triplé de Lewandowski qui passe le cap des 300

Face à Cologne, le Bayern Munich n’a pas tremblé pour s’offrir une nouvelle victoire en Bundesliga (4-0), après sa défaite surprise vendredi dernier contre le Borussia Monchengladbach. Grâce à notamment un beau but de Tolisso et un triplé de Lewandowski, les Bavarois ont six points d’avance sur leur dauphin, Dortmund.

Surpris la semaine dernière par le Borussia Monchengladbach (défaite 2-1) en Bundesliga, la victoire était obligatoire ce samedi contre Cologne pour le Bayern Munich, surtout après le large succès de son dauphin, le Borussia Dortmund, face à Fribourg (5-1). C’est sans trembler que les hommes de Julian Nagelsmann se sont défaits de leur adversaire (4-0). Ces derniers ont même pris le soin d’établir un nouveau record, en marquant à chacun de leurs 66 derniers matchs en championnat.

Le bijou de Tolisso et le triplé de Lewandowski

Encore une fois, le buteur vedette Robert Lewandowski a ouvert les hostilités à la 9e minute. Corentin Tolisso était titulaire dans l’entrejeu bavarois et il s'est distingué. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain a brillamment offert le break à son équipe avec la manière. Au terme d’une superbe action collective entre les Bavarois, le Français reprend une incroyable passe décisive de Thomas Müller pour trouver la lucarne de Schwabe. Une réalisation qui devrait attirer encore plus de clubs européens sur son cas.

Lewandowski a assuré le succès des siens avec deux réalisations de plus à son actif, grâce aux offrandes de Leroy Sané. Portant ainsi son total de buts en Bundesliga à 300. Cologne a souvent essayé de se relancer, mais Manuel Neuer était également en grande forme et a préservé ses cages. Avec ce succès, les Munichois ont six points d’avance sur l’équipe d’Erling Haaland. La prochaine rencontre du leader de Bundesliga sera face au Hertha Berlin de Lucas Tousart le 23 janvier (à 17h30).