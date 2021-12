Mercato: Tolisso proche du Real Madrid ?

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern, Corentin Tolisso serait sur les tablettes du Real Madrid, qui cherche à se renforcer à moindre coût. Une opportunité idéale de se relancer pour le joueur de 27 ans, miné par les blessures.

Un transfert surprise pour Corentin Tolisso ? Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, le milieu français intéresserait fortement le Real Madrid. Selon les informations de Cadena Ser, le club de Florentino Perez chercherait à se renforcer au milieu de terrain à moindre coût, comme avec David Alaba l'été dernier, et la cible Corentin Tolisso a rapidement été identifiée. Selon la radio ibérique, il s'agit de bien plus que d'un simple intérêt. L'entourage du milieu formé à l'OL considère ainsi que son arrivée à Madrid est déjà faite, même si un club anglais rode toujours.

370 minutes avec le Bayern cette saison en championnat

L'ancien lyonnais est le quatrième joueur libre en juin sur les tablettes du Real Madrid, qui cherche également à atirer Antonio Rüdiger, Paul Pogba et Kylian Mbappé. Acheté 41,5 millions d'euros à l'OL à l'été 2017, Tolisso vit une période délicate chez le champion d'Allemagne. S'il a pu garnir son armoire à trophées, en remportant la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs ou encore le championnat allemand, le Français a été miné par les blessures.

Cette saison, il n'a disputé que sept matchs de Bundesliga (370 minutes), trois en Ligue des champions (pour une passe décisive) et il n'a inscrit qu'un seul but, en Coupe d'Allemagne contre Bremer SV, lors de la très large victoire des Bavarois (12-0). Bien revenu après une blessure au mollet contractée en début de saison, il n'a pas joué lors des deux dernières rencontres de Bundesliga face à Stuttgart et Wolfsburg.