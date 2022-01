Mercato: mis sous pression par Dortmund, Haaland admet qu'il va bientôt devoir trancher

Après le succès face à Fribourg ce vendredi en Bundesliga (5-1), Erling Haaland a révélé que le Borussia Dortmund lui mettait la pression afin qu'il prenne une décision sur son avenir.

Erling Haaland montre les muscles. Quelques minutes après le succès du Borussia Dortmund face à Fribourg (5-1), l'attaquant norvégien s'est arrêté au micro de la télévision norvégienne et a glissé une information concernant son avenir.

"Le Borussia Dortmund est en train de me pousser à prendre une décision sur certaines choses. Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt avoir une décision à prendre. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club."

Un mois de janvier crucial?

Ce vendredi, le Norvégien a inscrit ses deux premiers buts de l'année 2022 et continue à affoler les statistiques depuis son arrivée en Allemagne, puisqu'il en est déjà à son 54e but en 58 matchs avec le BvB. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la Ruhr, Haaland devrait prendre une décision concernant son avenir dans les prochaines semaines.

Selon Marca, la star norvégienne compte choisir son futur club avant le 31. Pisté par le Real Madrid et le FC Barcelone. Le club catalan, par la voix de son président Joan Laporta, a fait savoir lundi que le Barça était de retour et prêt à se lancer sur le dossier de l’attaquant de Dortmund. Le Real semble, pour sa part, disposer de fonds nécessaires pour mener l’opération sans trop de problèmes. Raiola souhaite accélérer afin de signer un accord très généreux pour le joueur, lui-même et le père "Alfie", qui gère aussi la carrière de son fils.