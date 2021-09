Bundesliga: ça chauffe entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, s’en est violemment pris dimanche à son homologue du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, qui avait critiqué la présence surprenante du capitaine du BVB Marco Reus lors de Leverkusen-Dortmund (3-4), trois jours après son retrait de la sélection allemande pour blessure.

Principaux rivaux sur les pelouses d’Allemagne depuis de longues années, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund le sont également en dehors. Alors que les deux gros morceaux de Bundesliga se tiennent en un point dans les hautes sphères du Championnat – respectivement deuxième et troisième au classement, seulement devancés par le leader Wolfsburg –, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic s’était interrogé sur la présence de Marco Reus dans l’équipe du Borussia qui s’est imposée sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-4), samedi.

Zorc: "Salihamidzic devrait se taire"

En effet, titulaire et sur le terrain durant toute la durée de la rencontre, le capitaine des Borussen avait quitté la sélection allemande trois jours auparavant, avant le match de qualifications à la Coupe du monde 2022 contre l’Islande (0-4), officiellement gêné par un genou. "Il est parfois assez surprenant de s’éloigner de l’équipe nationale et de rejouer deux ou trois jours plus tard, s’était interrogé Salihamidzic sur Sky Sport. (…) Ce n’est pas la première fois que ça se produit. Si vous êtes blessé, ok, alors vous êtes out, mais sinon… Serge Gnabry (l’ailier du Bayern est touché au dos, ndlr) est resté et il sera probablement absent contre Barcelone."

Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Michael Zorc, son homologue de Dortmund, qui a peu goûté que le Bavarois ne s’occupe pas de ses affaires. "Salihamidzic devrait se taire et s’exprimer sur les questions qui concernent le Bayern Munich. Pour qui se prend-il?", s’est emporté le dirigeant dans une sortie dimanche dans Kicker. Une drôle d’ambiance qui annonce déjà de chaudes retrouvailles entre les deux équipes le 4 décembre prochain, lors de la 14e journée de Bundesliga.