Dortmund: le monstre Haaland écœure Leverkusen dans un match de fou

Mené à trois reprises par le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund s’est finalement imposé 4-3 à l'extérieur dans un match fou comptant pour la quatrième journée de Bundesliga. La star du club de la Ruhr, Erling Haaland, en feu, a inscrit un doublé.

Erling Haaland a pris l’habitude de dégouter ses adversaires. Mais ce samedi, le Norvégien y est allé très fort. Le Bayer Leverkusen, battu 4-3 par Dortmund dans un match fou de la quatrième journée de Bundesliga, en fera peut-être des cauchemars cette nuit.

Sur sa pelouse, le club de Moussa Diaby, également buteur, a pris trois fois l’avantage face au Borussia. Florian Wirtz en début de match (9e), Patrik Schick juste avant la pause (45+1) et le néo-international français, buteur à la 55e ont à chaque fois permis à Leverkusen de mener au tableau d’affichage. Et de croire à la victoire. Erreur. L'avantage n’est jamais une garantie tant que Erling Haaland est sur la pelouse.

Haaland, un doublé, une passe décisive

Le redoutable Norvégien, 21 ans, a d’abord égalisé d’un but de la tête à 1-1 avant d’offrir une passe décisive à Julian Brandt et d'inscrire, en fin de match, le but de la victoire sur penalty. Entre temps, Raphaël Guerreiro a, lui aussi, permis à Dortmund de revenir à hauteur du Bayer.

Avec cette victoire renversante, Dortmund prend provisoirement la 2eme place du championnat allemand. Quant à Haaland, il rejoint Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs (cinq buts).