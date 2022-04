Bundesliga: Dortmund marque 5 buts... en 14 minutes

Après s'être pris une claque face au RB Leipzig il y a deux semaines, Dortmund a rendu ce samedi la pareille à Wolfsburg, qui a encaissé cinq buts en 14 minutes au Signal Iduna Park. L'occasion pour Erling Haaland d'inscrire son premier but depuis le 22 janvier dernier.

Pour l'ouverture de cette 30e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a frappé très fort. Les hommes de Marco Rose en ont passé cinq en 14 minutes à Wolfsburg ce samedi, inscrits par cinq joueurs différents, dans un Signal Iduna Park en fusion. Vivement critiqués après leur claque 1-4 contre le RB Leipzig, les Borussen semblent s'être plutôt bien relevés après cette lourde défaite.

Tom Rothe, buteur historique sur ses débuts

La ribambelle de buts aura commencé par une très belle histoire. Tom Rothe, arrière gauche de 17 ans arrivé au club l'été dernier en provenance de Sankt Pauli, faisait ses débuts en Bundesliga ce samedi et est venu couper de la tête un corner au premier poteau pour le 1-0 (24e). A 17 ans et 169 jours, il est devenu le plus jeune joueur à avoir marqué lors de ses débuts en Bundesliga. Mais ce n'est que le début d'une fessée pour Wolfsburg.

Sur un splendide contre mené par Erling Haaland, Alex Witsel vient faire le break seulement deux minutes plus tard (2-0, 26e). Terriblement efficaces sur coups de pieds arrêtés, les Borussen profitent d'un bon coup franc à l'entrée de la surface parfaitement tiré par Marco Reus et dévié par Manuel Akanji, pour inscrire le but du 3-0 (29e), troisième but en six minutes.

Face à une défense à l'agonie, Emre Can tente à son tour, et vient remonter le terrain sans être inquiété par la défense adverse pour inscrire le but du 4-0 à la 35e minute, d'une frappe limpide dans la lucarne opposée pied gauche. Absent de la fête jusque-là, Erling Haaland viendra finalement s'ajouter au tableau d'affichage, lui qui n'avait plus marquer avec le Borussia depuis le 22 janvier et un match face à Hoffenheim. Le Norvégien, pas épargné par les blessures cette saison, salue immédiatement son passeur décisif Marco Reus, qui lui délivre une belle passe en retrait qu'il n'a plus qu'à pousser au fond (5-0, 38e).

Devant combler les difficultés de son équipe, l'entraîneur de Wolfsburg Florian Kohfeldt, décide de faire sortir Maxence Lacroix avant même la mi-temps, remplacé par Kevin Mbabu. A la pause, il retire également son buteur Max Kruse, pour faire rentrer Jérôme Roussillon, et amener plus de densité au milieu de terrain. Ce qui n'empêche pas Erling Haaland de marquer son deuxième but dès la 54e minute (6-0).