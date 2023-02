Bundesliga: c'est la Kolo Muani mania en Allemagne

Depuis son retour du Mondial 2022, Randal Kolo Muani affiche une forme éblouissante avec l’Eintracht Francfort. L’attaquant de 24 ans enchaîne les buts, les passes décisives et les prestations séduisantes en Allemagne. Au point de devenir un véritable phénomène outre-Rhin.

Tous sous le charme. Il y a bien longtemps qu’un joueur français n’avait pas suscité un tel engouement en Allemagne. Sans doute depuis la première saison de Franck Ribéry en 2007-2008. Sept mois après sa signature à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani marche sur les traces de l’ancienne idole du Bayern Munich. Dans un rôle différent, plus axial et plus haut sur le terrain. Mais avec la même aisance naturelle.

Auteur de son premier doublé samedi dernier contre le Herta Berlin en Bundesliga (3-0), il a récidivé en marquant deux fois contre Darmstadt, mardi, en huitième de finale de la Coupe d’Allemagne (4-2). De quoi embellir encore ses stats. Depuis son arrivée à Francfort-sur-le-Main (le nom complet de la ville) en juillet, Kolo Muani affole les compteurs. L’avant-centre de 24 ans, qui a débarqué libre en provenance de Nantes, en est désormais à 14 buts et 14 passes décisives en 28 apparitions (toutes compétitions confondues). Il a marqué 6 fois lors de ses 6 derniers matchs de championnat, dont un dans l’antre du Bayern (1-1).

Meilleur passeur des grands championnats avec De Bruyne

Le natif de Bondy (Seine-Saint-Denis), qui a grandi à Villepinte, est actuellement le meilleur passeur de Bundesliga (12). Seul Kevin De Bruyne, le maestro de Manchester City, fait aussi bien dans les grands championnats (avec deux matchs de plus). Kolo Muani est également le cinquième meilleur buteur du championnat allemand (9), derrière Nicklas Füllkrug (13), Christopher Nkunku (12), Jamal Musiala (10) et Marcus Thuram (10).

Avec sa vitesse, sa précision technique et son sang-froid dans le dernier geste, le n°9 de Francfort (1,87m) martyrise les défenses outre-Rhin. Sans ménager ses efforts. Ses courses incessantes, son volume de jeu et son goût pour le duel facilitent la vie de son équipe. Et ravissent les supporters du Deutsche Bank Park, qui lui ont récemment dédié un chant sur l’air du morceau "No Limit" du groupe amstellodamois 2 Unlimited (sorti en 1993). Le même que celui utilisé par les fans de Manchester City pour les frères Kolo et Yaya Touré il y a quelques années à l’Etihad Stadium.

Il est revenu fort après le Mondial 2022

Une belle récompense pour l’international français (5 sélections, 1 but), qui n’a pas douté de son talent après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue face à l’Argentine (3-3, 4 tab à 2). Un match durant lequel Kolo Muani a vu sa frappe repoussée par la jambe d’Emiliano Martinez dans les derniers instants de la prolongation. Un regret éternel, forcément. "Je la regarde encore, je la connais par cœur, a-t-il confié la semaine passée sur beIN SPORTS. Je l’ai encore en travers de la gorge et je l’aurai à vie. C’est ça qui va me pousser tout le temps à marquer et à me surpasser. Je pense que ce but que j’ai raté va me donner de la force."

En transformant son tir au but lors de la séance décisives face aux coéquipiers de Lionel Messi, RKM avait tout de suite montré sa force de caractère. Appelé en dernière minute par Didier Deschamps pour palier le forfait de Christopher Nkunku au Qatar, la nouvelle star de l’Eintracht s’est d'abord mise en évidence lors du dernier match de poules face à la Tunisie (0-1). Avant de signer une entrée décisive en marquant contre le Maroc en demi-finale (2-0), puis de passer tout près du Graal face à l’Argentine...

"J’ai l’impression qu’il se lâche"

Un échec que l’ex-Canari, prêté à l’US Boulogne en 2019-2020 (National), a rapidement digéré. Jusqu’à surprendre son coach Olivier Glasner, qui a retrouvé son joueur motivé, investi et plus décisif que jamais. "La Coupe du monde lui a permis d'affirmer sa personnalité, de mûrir et d'avoir encore plus confiance en ses qualités, apprécie l’entraîneur autrichien. Au quotidien, Randal prend de plus en plus ses responsabilités. J’ai l’impression qu’il se lâche. Même dans les exercices, il est devenu plus bruyant. C’est positif."

A l’heure où son club lutte pour une qualification européenne, à la 5e place du classement (à 5 points du leader, le Bayern Munich), Kolo Muani, encensé par les observateurs, va tenter de continuer sur sa lancée dans les prochaines semaines. En commençant dès dimanche par un déplacement à Cologne en championnat (17h30). Avant de se projeter sur le 8e de finale de Ligue des champions face à Naples, qui survole en ce moment la Serie A (21 février en Allemagne, 15 mars en Italie).

Un départ l’été prochain?

S’il maintient ce rythme, Francfort devra sans doute accrocher une place en C1 pour espérer conserver son joyau la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2027, l’attaquant d’origine congolaise a évidemment tapé dans l’œil de nombreux clubs européens. Le site Transfermarkt évalue aujourd’hui sa cote à 37 millions d’euros. Mais nul doute que les dirigeants de l’Eintracht réclameront beaucoup plus pour ouvrir la porte à son départ durant l'été.