Bundesliga: le Bayern démarre par un énorme carton à Francfort et fait déjà très peur

Champion d'Allemagne en titre, le Bayern a démarré sa saison de Bundesliga par un carton sur la pelouse de l'Eintracht Francfort ce vendredi (6-1), en ouverture de la première journée. Sadio Mané, recrue phare de l'été, a déjà marqué.

Il n'aura fallu qu'une demi-heure à peine à Sadio Mané pour inscrire son premier but officiel sous les couleurs du Bayern Munich. Arrivé libre de Liverpool en juin dernier, l'attaquant sénégalais démarre idéalement son aventure bavaroise, avec une réalisation pour son équipe, qui a signé un gros carton sur le terrain de l'Eintracht Francfort (6-1) ce vendredi, en ouverture de la saison de Bundesliga.

Le premier à frapper fut Joshua Kimmich, après seulement quatre minutes de jeu, d'un coup franc vicieux dont le rebond - dans la brume des fumigènes craqués en virage - a piégé Kevin Trapp. L'ancien gardien du PSG a passé une longue et sale soirée. Six minutes plus tard, c'est le Français Benjamin Pavard qui a doublé la mise sur une reprise de Thomas Müller contrée. Le tout sous les yeux de l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan.

Le premier but de Kolo Muani sur une bourde de Neuer

Après un énorme loupé de Müller face au but, Sadio Mané a donc signé le troisième but bavarois de la tête, quelques minutes avant la réalisation de Musiala (35e). 5-0 à la pause puisque Serge Gnabry est venu piquer un ballon à la 43e minute.

Un homme a redonné un peu le sourire à Francfort: la recrue, l'ancien Nantais Randal Kolo Muani, buteur 18 minutes après son entrée, profitant d'une rare mais énorme boulette de Manuel Neuer. Sauf que derrière, le Bayern a retrouvé ses intentions de la première période, avec notamment un sixième but, une nouvelle fois signé Musiala.

L'armada bavaroise est folle: sur le banc - entré en deuxième période - se trouvaient notamment Leroy Sané ou Ryan Gravenberch... effrayant. Le jeune Mathys Tel, grand espoir de 17 ans arrivé de Rennes, a joué ses premières minutes officielles en Bundesliga avec son nouveau club et a fait bonne impression.