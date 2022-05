Bundesliga: le nouveau maillot de Dortmund, avec un côté vintage

Le Borussia Dortmund a dévoilé ce vendredi son maillot domicile pour la saison 2022-2023. Les rayures verticales font leur retour, en plus d'un flocage qui rappelle la Coupe du monde 1990.

C’est le retour des rayures verticales noires sur le maillot de Dortmund. Le club allemand a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot pour la saison 2022-2023, qui garde évidemment ses couleurs historiques, le jaune et le noir, et revient à un design utilisé lors des saisons 2016-2017 et 2012-2013.

Deux exercices qui avaient plutôt bien réussi à Dortmund. En 2012-2013, le club où évoluait alors Robert Lewandowski avait atteint la finale de la Ligue des champions, battu par le Bayern Munich. En 2016-2017, cette fois emmené par Reus, Aubameyang et Dembélé, le BVB avait remporté la Coupe d’Allemagne.

Un flocage qui rappelle le Mondial 1990

Dortmund revient donc à du classique après plusieurs tentatives originales de Puma ces dernières années. Il y a eu les rayures seulement sur les manches, sur une seule moitié du maillot, de manière horizontale ou en mode griffure de tigre.

Le maillot du Borussia Dortmund pour la saison 2022-23 © Borussia Dortmund

Dans le dos, les numéros des joueurs s’afficheront en mode 3D, avec un design vintage qui rappelle celui de la Coupe du monde 1990 en Italie.