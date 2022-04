Bundesliga: le Bayern pourrait perdre sur tapis vert... pour avoir joué à 12!

Pendant une vingtaine de secondes, le Bayern s'est retrouvé avec 12 joueurs sur la pelouse face à Fribourg (4-1), après une grosse confusion lors des changements bavarois. Le champion d'Allemagne pourrait perdre sur tapis vert.

Le Bayern a commis une drôle d'erreur ce samedi. Alors qu'on joue la 85e minute de la rencontre face à Fribourg (4-1), les Bavarois effectuent leur deux derniers changements, avec les entrées de Nicklas Süle et Marcel Sabitzer à la place de Corentin Tolisso et Kingsley Coman.

Problème, la manager du club bavarois, Kathleen Krüger, affiche le numéro 29 pour signifier la sortie de l'ailier français... qui porte le 11 depuis cette saison. Ne s'apercevant pas de l'erreur, Sabitzer entre sur la pelouse et le Bayern se retrouve à 12 contre 11 pendant une vingtaine de secondes. Censé être hors du terrain, Coman touche même le ballon avant que l'arbitre ne se rende compte du problème.

Le Bayern a onze joueurs de champ face à Fribourg. © Capture d'écran BeIN Sport

Furieux, les joueurs de Fribourg vont pester auprès de l'arbitre, alors que Coman sort discrètement du terrain, salué par Julian Nagelsmann. L'entraîneur bavarois est allé discuter avec le quatrième arbitre pour lui expliquer que tous les changements ont été correctement effectués.

Les joueurs de Fribourg contestent face au Bayern. © Capture d'écran BeIN Sport

Coman sort du terrain face à Fribourg. © Capture d'écran BeIN Sport

Julian Nagelsmann compte les changements contre Fribourg. © Capture d'écran BeIN Sport

Défaite sur tapis vert pour le Bayern?

Après la partie, Julian Nagelsmann s'est montré plutôt confiant: "C'était un peu confus, un mauvais numéro a été affiché pour faire sortir Coman. Ce sont des erreurs qui arrivent, mais il n'y a rien qui impacte l'honnêteté du match", a-t-il soutenu en conférence de presse.

Après cette incroyable bourde, que risque le Bayern? Selon le réglement de la Fédération allemande (article 17, alinéa 4), une défaite sur tapis vert n'est pas à exclure: "Si lors d'un match, un joueur n'était pas autorisé à jouer ou à entrer en jeu, le match est perdu 2-0 pour l'équipe qui avait fait entrer ce joueur par sa faute, à moins que le match n'ait pas encore été repris par l'arbitre après l'entrée en jeu du joueur non autorisé à jouer."

Concrètement, la défaite sur tapis vert du Bayern sera actée seulement si Fribourg dépose une réserve. Le club a deux jours pour prendre sa décision, sinon le champion d'Allemagne sera déclaré vainqueur. Interrogé par Bild, l'attaché de presse de Fribourg, Sascha Glunk, a déclaré: "Nous allons maintenant examiner la situation en toute tranquillité, l'évaluer. Et ensuite prendre une décision dans le délai imparti jusqu'à lundi et la communiquer."

Dans les règles du jeu de l'IFAB, lorsqu'un "officiel d’équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un agent extérieur entre sur le terrain, l’arbitre doit interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu, lui faire quitter le terrain au premier arrêt de jeu et prendre les mesures disciplinaires appropriées." Si la défaite sur tapis vert venait à être actée, le Bayern ne compterait plus que six points d'avance sur Dortmund à six matchs de la fin du championnat.