Bundesliga: retour du huis clos à Leipzig, à cause du Covid-19

En raison de nouvelles restrictions pour combattre le Covid-19 dans la région de Saxe, le RB Leipzig devra jouer ses matchs à huis clos pendant quelques semaines. Cette mesure durera au minimum jusqu’au 7 décembre, lors du match de Ligue des champions face à Manchester City.

Le Red Bull Leipzig devra composer sans ses supporters pendant plusieurs semaines. Dans un communiqué, le club allemand a annoncé qu’un huis clos allait être mis en place, à cause des chiffres élevés de contamination dû au Covid-19 dans la région de Saxe.

Dans un premier temps, les Allemands ont accepté cette décision: "La situation en Allemagne, et en particulier en Saxe, est grave. (…) Nous acceptons et respectons la nouvelle position juridique, car nous comprenons que tout doit être fait pour arrêter la nouvelle augmentation des infections".

Mais dans la foulée, Leipzig n’a pas manqué de noter la réaction tardive des dirigeants de Saxe: "Le plus haut niveau d’infection de tous les Lânder allemands et le taux de vaccination le plus bas démontrent que le pouvoir en Saxe n’a jusqu’ici pas été capable de proposer un plan valable pour endiguer la pandémie". Pour rappel, c’est à la fois le land le moins vacciné d’Allemagne et celui où l’incidence du virus est actuellement la plus élevée, avec 564 cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours.

Quelles conséquences pour Leipzig ?

Cette situation est un vrai coup dur pour le sixième de Bundesliga. Les supporters ne pourront plus se rendre au stade pendant au minimum trois matchs: contre Leverkusen (le 28 novembre), Monchengladbach (le 11 décembre) et Manchester City en Ligue des champions (le 7 décembre).

Sur son site, Leipzig a expliqué les conséquences de cette décision sur le club: "Le football sans supporters est tout simplement un jeu différent. De plus, nous avons maintenant un désavantage compétitif, étant actuellement la seule équipe de première division qui doit jouer ses prochains matchs à domicile dans un stade vide".