Bundesliga: retour sur terre pour le Bayern, accroché par Hoffenheim

La Bayern Munich a décidément du mal à être tranchant en Bundesliga. Accrochés par le Bayer Leverkusen le week-end dernier, les Bavarois l’ont été également par Hoffenheim (1-1). Les hommes de Julian Nagelsmann ont malgré tout dix points d’avance sur le Borussia Dortmund.

Sans pitié lorsqu’il a fallu éliminer le Red Bull Salzbourg de la Ligue des champions avec un score fleuve 7-1, le Bayern Munich n’a pas connu la même réussite en Bundesliga. Après la prestation contrastée face au Bayer Leverkusen (1-1), les Bavarois ont eu samedi toutes les peines du monde à concrétiser leurs occasions (1-1).

À la 32e minute, le géant allemand voit même Hoffenheim prendre les devants via Christoph Baumgartner. Mais comme toujours, le même joueur remet les pendules à l’heure: auteur d’un triplé en coupe d’Europe cette semaine, Robert Lewandowski a encore augmenté ses statistiques. Sur un corner bien tiré par Joshua Kimmich, le buteur place un coup de tête imparable pour le gardien adverse (45e+3).

En inscrivant son 17e but hors de l’Allianz Arena, le Polonais est au même niveau que Jupp Heynckes et Timo Werner. Les trois protagonistes se partagent le plus grand nombre de réalisations sur une seule saison à l’extérieur, au sein du championnat allemand.

Un manque de réalisme peu habituel

Au retour des vestiaires, les Bavarois ont toutes les peines du monde à retrouver la même efficacité que face à Salzbourg. Serge Gnabry pense offrir le but salvateur aux siens, mais l’international allemand trouve le poteau. Dans la foulée, Lucas Hernandez pense inscrire son premier but en Bundesliga, mais sa tentative fuit finalement le cadre.

Pas forcément serein défensivement par moment, les locaux auraient même pu punir leur adversaire. Mais heureusement pour ces derniers, Manuel Neuer est en forme et détourne une tentative quasiment à bout portant d’Andrej Kramaric (78e) . Finalement, c’est sur un score de parité que les deux formations se quittent. Les Bavarois comptent provisoirement dix points d’avance sur le Borussia Dortmund. Les coéquipiers d'Erling Haaland recevront Arminia Bielefeld, ce dimanche (à 17h30).