Bayern: les statistiques affolantes du rouleau compresseur bavarois en Ligue des champions

Le Bayern Munich s’est offert un véritable festival ce mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le RB Salzbourg (7-1). Sur la scène européenne, les Bavarois accumulent les statistiques monstrueuses.

Le Bayern Munich a remis les pendules à l’heure. Et avec la manière. Trois semaines après avoir été tenus en échec sur la pelouse du RB Salzbourg (1-1), en 8e de finale aller de la Ligue des champions, les Bavarois ont infligé une véritable fessée aux Autrichiens à l’occasion du match retour à l’Allianz Arena ce mardi (7-1).

Les coéquipiers d’un Robert Lewandowski en mode record ont une nouvelle fois prouvé que le Bayern pouvait être un rouleau compresseur sans équivalent sur la scène européenne. À la suite de cette très large victoire, les Allemands accumulent en effet les statistiques plus folles les unes que les autres.

3,44 buts/match depuis la saison 2019/2020

Avec ces sept buts inscrits ce mardi soir, le Bayern atteint la barre des 100 réalisations en Ligue des champions depuis la saison 2019/2020, soit 31 (!) de plus que toute autre équipe. En termes de moyenne, cela représente 3,44 buts/match sur cette période et 3,75 buts/match pour la seule saison 2021-2022, au cours de laquelle les Bavarois ont déjà inscrit 30 buts en huit matchs.

Septième fois que le club allemand inscrit sept buts ou plus dans un match de C1

Le Bayern est habitué à mettre des énormes cartons. Contre le RB Salzbourg, c’est la septième fois que le club allemand inscrit sept buts ou plus dans un match de Ligue des champions, soit plus du double que n’importe quelle autre équipe dans cette compétition. Lors de la saison 2019-2020, Tottenham (7-2 en phase de poules) et bien entendu le Barça (8-2 en quart) avaient fait les frais de la puissance de feu du Bayern.

Présents dans les grands rendez-vous

Les chiffres prouvent également que les Bavarois sont présents dans les grands rendez-vous. Qualifiés en quart de finale pour la 20e fois (du jamais-vu), ils ont remporté cinq rencontres par au moins six buts d’écart en phase à élimination directe dans leur histoire… alors qu’aucune autre équipe n’a réussi à le faire plus d’une fois. Tout simplement monstrueux.

Sur le plan individuel, Robert Lewandowski a quant à lui signé un triplé en 23 minutes de jeu. Il s'est ainsi offert le triplé le plus rapide au coup d'envoi d'un match dans l'histoire de la Ligue des champions, dépassant Marco Simone avec Milan. Face à Rosenborg en 1996, l'attaquant italien avait inscrit un triplé en 24 minutes, soit une minute de plus que la machine polonaise.