Bundesliga: Santos Borré règle ses comptes avec "l'irrespectueux" Haaland après leur embrouille

L’attaquant colombien de l’Eintracht Francfort Rafael Santos Borré a raconté son altercation verbale avec Erling Haaland survenue le week-end passé lors de la réception du Borussia Dortmund (2-3) en Bundesliga. Le joueur sud-américain n'est pas tendre avec le crack norvégien.

L’image a tourné en boucle sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Erling Haaland, le regard noir, en train de s’embrouiller en espagnol avec Rafael Santos Borré lors d'un spectaculaire match de Bundesliga entre l'Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund (2-3). "Que pasa hermano ?" ("qu’est-ce qui t’arrive, frère"), a lâché le buteur norvégien à son advesaire. Du pain bénit pour les médias madrilènes et catalans, à bloc sur l’avant-centre de Dortmund, pressenti au Real Madrid et au Barça l’été prochain.

Mais du côté de l’Eintracht Francfort et de son attaquant colombien, la remontada du club de la Ruhr, victorieux 3-2 après avoir été mené 2-0, et surtout l’attitude de l’attaquant norvégien, ont été plus difficiles à digérer.

"Il est venu me chauffer à la fin du match..."

Averti après sa faute sur Haaland, Rafael Santos Borré, auteur d’un doublé pour rien, a trouvé Haaland "irrespectueux" quand son équipe est revenue au score en fin de rencontre. "Il a commencé à célébrer certaines actions alors qu’il n’y avait aucune raison pour cela, ils étaient en train de gagner", a-t-il confié sur les ondes de la radio colombienne El VBar de Caracol Radio. Santos Borré reproche notamment au Norvégien d’avoir "crié au visage" d’un de ses coéquipiers.

Sur leur altercation, l’ex-joueur de River Plate dit avoir été "surpris" d’entendre Haaland l’invectiver en espagnol. "Ce n’est pas une chose habituelle ici", appuie-t-il. Mais leur échange de mots doux ne s'est pas arrêté après cette action. "A la fin du match, il est venu me chauffer parce qu’il savait que j’étais chaud. Il m’a dit des trucs en anglais. J’ai essayé de lui dire que ce qu’il faisait n’était pas bien", conclut Rafael Santos Borré, déçu par l'attitude du joueur de Dortmund.